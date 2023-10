Foto: Fotolia

Tiek uzskatīts, ka nav sliktu suņu, ir slikti saimnieki. Un tā patiešām ir, taču starp ļoti daudzām suņu šķirnēm pasaulē ir dažas, kas prasa zināmas profesionālas iemaņas, lai ar šiem dzīvniekiem varētu saprasties. Šo suņu īpašniekiem nevajadzētu būt iesācējiem, tā kā šiem dzīvniekiem ir gana dominējošs raksturs un īpatnēja psiholoģija. Kinologi šīs suņu šķirnes neiesaka turēt tādiem cilvēkiem, kuri suņu turēšanas jomā ir “iesācēji”.

Šajā sarakstā jūs ieraudzīsiet tādas suņu šķirnes, kas pieprasa gan aktīvus treniņus, gan medības, gan agresijas “apkarošanu” un citas specifiskas prasmes un zināšanas, kuras nepiemīt cilvēkiem, kas ir nolēmuši iegādāties savu pirmo suni.

1. Akita

Foto: Pixabay

Akitas tika radītas medībām uz liela izmēra spēcīgiem zvēriem, tādiem kā lāči, mežacūkas un lūši. Šīs šķirnes dzīvnieks (piemēram, amerikāņu akita) var sasniegt pat 70 kg svaru un katrai pastaigai ir jābūt vismaz 30 minūtes garai, turklāt – tikai pavadā! Sava spēcīgā instinkta dēļ suns var “medīt” visu, ko acis rāda, un, ja saimnieks nepratīs nostādīt sevi līdera pozā, šie suņi ātri vien to izmantos. Bieži ir agresīvi pret saviem sugas brāļiem, kā arī var izrādīt izteiktu agresiju pret cilvēkiem (lielākoties, svešiniekiem). Ir ļoti neatkarīgi un dominanti.

2. Čau – čau

Foto: Pixabay

Šis suns līdzinās “plīša lācītim”, taču vizuālais izskats ir mānīgs. Patiesībā šie dzīvnieki ir ar ļoti sarežģītu raksturu – ietiepīgi un prasīgi. Šī suņa audzināšanai jāveltī ļoti ilgs laiks un daudz treniņu kinologa uzraudzībā. Saimniekam nāksies ārkārtīgi nopūlēties, lai sasniegtu vēlamos rezultātus. Neraugoties uz savu iespaidīgo izmēru, šie suņi ļoti aizdomīgi izturas pret svešiniekiem un var izrādīt agresiju arī pret, piemēram, kaimiņiem vai viesiem.

3. Aļaskas malamuts

Foto: graylinealaska

Labestīgs, dzīvespriecīgs un komunikabls suns, un var šķist patiešām lielisks variants arī tiem, kas tikai meklē savu pirmo suni. Iegādājoties Aļaskas malamutu, ir jāņem vērā viens svarīgs fakts – malamuts ir radīts skriešanai un spēj pavadā vilkt bez mazākās piepūles 60 – 80 kg svaru. Sunim piemīt arī netikums bēgt no mājām (it īpaši, ja viņam netiek nodrošināta pietiekama slodze). Attiecīgi, ja jūs spējat šim dzīvniekam nodrošināt ikdienā lielu fizisko slodzi (skriešana/ vilkšana), tad iespējams apskatīt šo suni arī kā piemērotu, pat, ja esat iesācējs.

4. Rotveilers

Rotveilers Foto: Anete pumpure

Protams, labi izaudzēts rotveilers ir ar stabilu psihi un labestīgs suns. Taču neprasmīgās rokās, bez salīdzinoši lielas disciplīnas un treniņiem, šis suns var kļūt par īstu monstru. Rotveilers vienmēr vēlas būt galvenais, kas nozīmē to, ka saimniekam visu laiku ir jābūt gatavam uz to, ka suns viņu “pārbaudīs”. Šie suņi ir ļoti jaudīgi un spēcīgi, it īpaši, kad runa ir par savas teritorijas aizsargāšanu. Ņemot vērā, ka šo suņu svars var sasniegt 60 kg svaru, ticiet – ir no kā bīties.

5. Veimāras putnusuns

Veimāras putnusuns Foto: Sintija Dozberga

“Pelēkais spoks” ar skaistas krāsas acīm – šo šķirni iemīl cilvēki visā pasaulē no pirmā acu skatiena. Taču jāatceras, ka Veimāras putnusuns ir ļoti enerģisks dzīvnieks. Viņi, kā jau ikviens putnusuns, slikti panes atšķirtību no sava saimnieka un var pat kļūt depresīvi. Veimārieši atšķirībā no citām putnusuņu šķirnēm ir salīdzinoši dominanti, tāpēc ir jāapzinās, ka viņu audzināšanai, socializācijai un skološanai nāksies veltīt daudz laika. Veimārietis ir ļoti aktīvs dzīvnieks – vismaz dažas reizes nedēļā viņam ir nepieciešama izskriešanās (bez pavadas) dažu stundu garumā. Protams, ja jūs plānojat iegādāties Veimāras putnusuni medībām, viņš būs ideāls kompanjons.

6. Dalmācietis

Foto: Pexels

Dalmācietis ir viens no iecienītākajiem suņiem uz pasaules. Šīs šķirnes suņi savulaik pavadīja čigānus un tirgotājus viņu tālajos ceļos, viņi bijuši arī kara un sargsuņi, tikuši izmantoti medībās. Dalmācieša galvenā problēma slēpjas, pirmkārt, viņa neizsīkstošajā enerģijā (un, ja tā netiek “iztērēta”, suns, gluži vienkārši, kļūst destruktīvs), gan viņa sensitīvajā dabā – šie dzīvnieki ir ārkārtīgi jūtīgi un emocionāli. Saskarsme ar viņiem ir sarežģīta un prasa konkrētu zināšanu bagāžu. Dalmāciešus nav ieteicams iegādāties nervoziem cilvēkiem.

7. Sanbernārs

Foto: Pixabay

Piekritīsiet, ka šie dzīvnieki ir ārkārtīgi simpātiski? Bet šai šķirnei ir raksturīgas dažādas problēmas, ar ko ne visi topošie saimnieki ir gatavi sadzīvot. Pirmkārt, tās ir siekalas, otrkārt, tendence grauzt. Šie izmēros iespaidīgie suņi (vidēji 80 kg svara) ne īpaši mīl pastaigas, bet toties ļoti mīl būt kopā ar saviem cilvēkiem. Šiem dzīvniekiem ir grūti arī vasarā, jo viņu apmatojuma biezums (pavilna) viņus ierindo to dzīvnieku grupā, kam ir risks iegūt karstuma dūrienu.

8. Sibīrijas haskijs

Foto: Pixabay

Tā ir darba šķirne, neraugoties uz to, ka daudzi šos suņus iegādājas kā ģimenes mīluļus. Šie suņi mīl divas lietas: aukstumu un skriešanu. Šī šķirne tika radīta tam, lai ziemeļos vilktu kamanas – stundām un pat dienām ilgi. Ārkārtīgi dzīvespriecīgi dzīvnieki. Tomēr jāapzinās, ka šie suņi no saimnieka prasa sevišķi lielu uzmanību un rūpes – pirmkārt jau, nodrošinot regulāru lielu (patiešām lielu!) fizisko slodzi.

9. Bulmastifs

Foto: Pixabay

Ļoti uzticīgi savam saimniekam, gatavi atdot savu dzīvību, lai aizstāvētu savu ģimeni. Bulmastifi pieprasa ļoti rūpīgu un cītīgu paklausības apmācību jau no ļoti agrīna vecuma. Visu dzīvi viņi var būt aizdomīgi pret svešiniekiem, arī pret kaimiņiem. Savā ziņā problēmas var sagādāt arī siekalas. Lielākoties ir agresīvi pret saviem sugas brāļiem, kas nozīmē, ka pastaigas ir vēlamas tikai pavadā.

10. Amerikāņu Stafordšīras terjers

Foto: Pixabay

Daudzi sacīs, ka šīs šķirnes parādīšanās šajā sarakstā ir “netaisnība”, jo lielākoties šie dzīvnieki ir ārkārtīgi mīļi un uzticami pret saviem ģimenes locekļiem, kā arī bērniem. Tomēr jāapzinās, ka šie suņi savulaik tika radīti kā bīstami ieroči – suņu kaujām. Pēdējos gadu desmitus visā pasaulē audzētāji strādā pie tā, lai šie dzīvnieki būtu pēc iespējas mazāk agresīvi un spētu arī savu agresiju kontrolēt, tomēr saimniekam ir jārēķinās ar to, ka dusmu brīdī šis suns ir kaujas mašīna. Lielākais risks – agresija pret sugas brāļiem, kā arī kaķiem, kas nozīmē, ka pastaigas ir iespējamas tikai stingrā uzraudzībā un pavadā.

11. Tibetas mastifs

Ārkārtīgi uzticams suns un lielisks sargs savai ģimenei. Ir gatavs atdot dzīvību par savas ģimenes locekļiem. Savulaik skarbā klimatā, Tibetas kalnos, tika radīts tam, lai pavadītu bīstamā ceļā ceļojošās ģimenes un aizsargātu cilvēkus no laupītājiem. Mūsdienās Tibetas mastifs nav zaudējis prasmi sargāt. Taču šim dzīvniekam nekādā gadījumā nedrīkst ļaut “domāt” pašam – saimniekam ir jānovelk stingras robežas, lai suns izprastu sargāšanas būtību. Pretējā gadījumā viņš var būt staigājoša, kaimiņus apdraudoša “nāves mašīna”. Lielākoties labi izturas pret savas ģimenes bērniem. Grūtības var sagādāt šī suņa apmācība – viņi ir gana ietiepīgi un dominanti. Vēl iespējamas problēmas ar viņu riešanu – viņi ir gana “pļāpīgi” suņi.

12. Kane Korso

Ilustratīvs attēls. ‘Kane korso’ šķirnes suņi. Foto: no Janīnas Karasas privātā athīva

Liela izmēra suns (svars var sasniegt 60 kg), kurš ir bezgala uzticīgs savai ģimenei, turklāt viegli apmācāms un dresējams. Arī labi saprotas ar citiem ģimenes locekļiem – bērniem un citiem dzīvniekiem. Un tomēr šim dzīvniekam ir nepieciešams pieredzējis saimnieks, jo Kane Korso var būt agresīvi pret citiem suņiem, kā arī pret svešiem cilvēkiem – tas nozīmē, ka jau no ļoti agrīna vecuma šie suņi ir jāsocializē. Dzīvnieka apmācībai nāksies veltīt gana daudz pūļu, jo svešiniekus suns allaž uzlūkos ar “aizdomām”. Saimniekam ir jāpanāk bezierunu paklausība, lai neriskētu ar suņa reakciju uz svešiem cilvēkiem.