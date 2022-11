24 dienu pārsteigumi: kā iepriecināt bērnus un pašam izgatavot adventes kalendāru?

Tualetes papīra rullīši ir ideāls materiāls, lai no tiem būvētu mājiņu (to var ietilpināt zābaku kastē, ko attiecīgi arī noformē, aplīmējot ar papīru), saliktu tos kā eglīti. Darbam nepieciešama tikai līmlente, aplikāciju papīrs. Foto: SHUTTERSTOCK

Aiva Kalve, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

Šogad adventes pirmo sveci jau esam iedeguši, bet adventes kalendārs savu atskaiti sāks 1. decembrī.

Kā mierīgo Ziemassvētku laiku padarīt par pārsteigumiem un rosību piepildītu laiku? Pavisam vienkārši – plānveidīgi darbojoties kopā ar bērniem vai gatavojot pārsteigumus mazbērniem. Šķiet, manējie jau būtu izauguši no vecuma, kad ticēja Ziemassvētku vecītim, bet, kad pērn neuztaisīju adventes kalendāru, sašutums bija neviltots. Kā tad tā?

Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir cieši saistīts ar adventes kalendāru, kas ir 24 dienu pārsteigumi. Un nemaz nevajag daudz un pārspīlēt! Var adventes kalendāru darināt kopā ar bērniem, tikai pēc tam parūpēties par tā saturu – mazajiem pārsteigumiem.

Ar gudru ziņu manās mājās ir kaste ar visādiem hobiju veikalos iepirktiem nieciņiem, sagatavēm. Vēl ir mazliet laika izdomāt, kādu kalendāru veidot. Es piedāvāju savējo – Ziemassvētku gaidīšanas mežu. Katru dienu tajā varēs atrast pārsteigumu: kādu nieciņu, kārumiņu, vēlējumu vai uzdevumu.

Briežu pulks

Tualetes papīra rullīši ir ideāls materiāls, lai no tiem būvētu mājiņu (to var ietilpināt zābaku kastē, ko attiecīgi arī noformē, aplīmējot ar papīru), saliktu tos kā eglīti. Darbam nepieciešama tikai līmlente, aplikāciju papīrs. Foto: Aiva Kalve

Vajadzēs tualetes papīra vai virtuves dvieļu kartona serdenīšus, pūkainas stieplītes ragiem, lentītes dekorēšanai, flomāsterus (sarkanu, baltu, melnu), kartona gabaliņus un vates plāksnīti ausīm, līmes pistoli un šķēres.

No pūkainās stieples (to var nopirkt hobija preču veikalos) izloka ragus, sagatavo – apliekot ap rullīti – dažādas krāsas lentītes dekorēšanai. Piegriež ausis. Izmantoju brūnu ietinamā papīra drisku. No vates plāksnītes vajadzēs mazu, tievu strēmelīti.

Nu var sākties līmēšana. Ar līmes pistoli tas būs ātri. Tikai jāatceras, ka līme ir karsta un šo darbiņu maziem bērniem labāk neuzticēt.

Pēdējais štrihs – briežu sejiņu zīmēšana. Te nu katrs var izpausties pēc savas gaumes. Bet, protams, dzīvnieku purniņiem jābūt mīlīgiem.

Egļu mežs

Vajadzēs dažādu krāsu aplikāciju papīru, līmes pistoli, šķēres.

Nekas nevar būt vienkāršāk kā no taisnstūra papīra veidot konusus. Cita pēc citas – lielākas, mazākas, resnākas, slaidākas egles. Ja nav laika gatavot briežus, tad 24 egles savīt varēs pavisam ātri. Ideālā variantā var pagatavot šablonu, izgriezt egles no filcēta auduma un tad konusus uzšūt, apdarinot ar lentītēm, zvaigznītēm. Uz katras var uzlīmēt arī numuru, kas būs datums – kuru eglīti todien pacelt, lai zem tās atrastu pārsteigumu.

Ko paslēpt

Briežu korpusi – rullīši – un egļu konusi ir gana ietilpīgi, lai tur paslēptu konfektes, košļājamās gumijas paciņas, vitamīnu ripiņas, zīmuļus, dzēšgumijas, kādu eiro monētu. Bet ne jau dāvanās vienmēr ir laime. Var uzrak­stīt novēlējumu vai, piemēram, dienas uzdevumu: kopā iemācīties dzejoli, uzvelt sniegavīru, sagādāt vientuļajai kaimiņienei kādu prieciņu. Vai maz labu darbu, ko pagūt līdz Ziemassvētkiem paveikt!?

Šis mežs ieplānots nedēļai – slinkais kalendārs, tāpēc katra paslēptuve tiek norādīta ar knaģi (var nopirkt hobija preču veikalos un nodaļās), uz kura ir cipars, kas apzīmē dienas datumu.

Foto: SHUTTERSTOCK

Adventes kalendārs darināts no dāvanu vai vienkāršiem papīra maisiņiem. Tos glīti sakar koka zarā vai pie aizkaru stieņa vai saliek kastītē.

Foto: SHUTTERSTOCK

Noderēs lielākas un mazākas aploksnes, kurās ieliek pārsteigumu dāvaniņas.