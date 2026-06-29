VIDEO. “Stulbi, naudu nav kur likt?” Lesteres iedzīvotāji nesaprot, kādēļ būvē jaunas pieturas tur, kur nebrauc autobuss 0
Tukuma novadā, Lestenes tuvumā, uz vietējās nozīmes autoceļa VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) atjauno pieturvietas, kas sākotnēji šķiet pozitīva ziņa, par ko vietējie priecātos, tomēr, kā izrādās, būvniecība notiek vietā, kur sabiedriskais transports jau sen nekursē. “Bez tabu” devies noskaidrot, kas notiek.
“Bez Tabu” redakcijā vērsās skatītājs Ingus, kurš ir neizpratnē par redzēto uz autoceļa V1101, posmā no Liepājas šosejas līdz Lestenei. Nepilnu 10 kilometru ceļa posmā atjauno astoņas pieturvietas.
“Pa šo ceļu jau sen vairs nekursē sabiedriskais autobuss, bet atjauno visas pieturvietas. Šis viss šķiet ļoti interesanti! Atjaunot kaut ko nevajadzīgu – stulbs risinājums! Naudu nav kur likt,” saka Ingus.
Līdzīgu sašutumu raidījumam pauda arī citi Lestenes un šīs apdzīvotās vietas apkaimes iedzīvotāji, kuri arī visi šo sauca par bezjēdzīgu naudas šķērdēšanu. Kāds teica, ka autobuss tur brauc vienu reizi nedēļā.
Tukuma novada pašvaldībā raidījumam sacīja, ka vietvara nav prasījusi pieturvietu atjaunošanu un ka jaunu sabiedriskā transporta maršrutu, iekļaujot šo posmu, nav paredzēts ieviest, lai gan iedzīvotāji labprāt te sagaidītu kursējam autobusu uz Dobeli.
Tāpat pašvaldībā teica, ka šīs pieturvietas nav vajadzīgas bērnu transportēšanai uz mācību iestādēm, jo skolēnu autobuss savāc un izlaiž bērnus pie īpašumiem.
Bezjēdzīgās pieturas, kā tās sauc iedzīvotāji, tiek izbūvētas pamatīgas. Tās izmaksā 27 500 eiro, raidījumu informēja LVC. Lai gan regulāri sabiedriskais transports ceļa posmā nekursē, pieturvietas paredzēts atjaunot, jo tās aizvien ir cita valsts uzņēmuma – “Autotransporta direkcija” – pieturu sarakstā.
Kā šo izskaidro VSIA “Latvijas Valsts ceļi”? Skaties sižetā.