VIDEO. “Stulbi, naudu nav kur likt?” Lesteres iedzīvotāji nesaprot, kādēļ būvē jaunas pieturas tur, kur nebrauc autobuss 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
21:26, 29. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Tukuma novadā, Lestenes tuvumā, uz vietējās nozīmes autoceļa VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) atjauno pieturvietas, kas sākotnēji šķiet pozitīva ziņa, par ko vietējie priecātos, tomēr, kā izrādās, būvniecība notiek vietā, kur sabiedriskais transports jau sen nekursē. “Bez tabu” devies noskaidrot, kas notiek.

Kokteilis
Jau šonakt! Pirmā vasaras pilnmēness maģija būs īpaši labvēlīga piecām zodiaka zīmēm
Mājas
Gudras saimnieces jau sen atteikušās no šīm pannām: ko izvēlēties, lai neindētu paši sevi 8
Veselam
Lietas, par ko seksā sapņo teju katrs vīrietis, taču kautrējas atzīt
Lasīt citas ziņas

“Bez Tabu” redakcijā vērsās skatītājs Ingus, kurš ir neizpratnē par redzēto uz autoceļa V1101, posmā no Liepājas šosejas līdz Lestenei. Nepilnu 10 kilometru ceļa posmā atjauno astoņas pieturvietas.

“Pa šo ceļu jau sen vairs nekursē sabiedriskais autobuss, bet atjauno visas pieturvietas. Šis viss šķiet ļoti interesanti! Atjaunot kaut ko nevajadzīgu – stulbs risinājums! Naudu nav kur likt,” saka Ingus.

CITI ŠOBRĪD LASA
Mājas
Glābiņš karstās naktīs: ģeniālas metodes, kā pāris minūtēs atvēsināt istabu bez kondicioniera
Dārzs
Jāgriež ziedi un zari pirtsslotām: dārza darbu kalendārs no 30. jūnija līdz 7. jūlijam
“Valstij ģēniji ir jāalgo, nevis jātiesā!” Ažiotāža ap LVM kiberuzbrukuma skandālā ierauto Elvisu Strazdiņu nerimst

Līdzīgu sašutumu raidījumam pauda arī citi Lestenes un šīs apdzīvotās vietas apkaimes iedzīvotāji, kuri arī visi šo sauca par bezjēdzīgu naudas šķērdēšanu. Kāds teica, ka autobuss tur brauc vienu reizi nedēļā.

Tukuma novada pašvaldībā raidījumam sacīja, ka vietvara nav prasījusi pieturvietu atjaunošanu un ka jaunu sabiedriskā transporta maršrutu, iekļaujot šo posmu, nav paredzēts ieviest, lai gan iedzīvotāji labprāt te sagaidītu kursējam autobusu uz Dobeli.

Tāpat pašvaldībā teica, ka šīs pieturvietas nav vajadzīgas bērnu transportēšanai uz mācību iestādēm, jo skolēnu autobuss savāc un izlaiž bērnus pie īpašumiem.

Bezjēdzīgās pieturas, kā tās sauc iedzīvotāji, tiek izbūvētas pamatīgas. Tās izmaksā 27 500 eiro, raidījumu informēja LVC. Lai gan regulāri sabiedriskais transports ceļa posmā nekursē, pieturvietas paredzēts atjaunot, jo tās aizvien ir cita valsts uzņēmuma – “Autotransporta direkcija” – pieturu sarakstā.

Kā šo izskaidro VSIA “Latvijas Valsts ceļi”? Skaties sižetā.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. “Varoņi Rojā! Ja jau gulbjiem uzbrauca, arī cilvēka galvu ūdenī nepamanītu!” Sieviete nofilmē pārgalvīgus atpūtniekus
Pastaigājas pa ceļa malu pie benzīntanka! Iedzīvotāji no Smiltenes ziņo par manītu lāci
“Karstā laikā tas kļūst bīstami!” Rīdzinieki uzdod vienu svarīgu jautājumu, kas šobrīd ir aktuāls teju katram
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.