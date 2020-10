Ilustratīvs attēls Foto-Shutterstock

3 vērtīgi padomi: kā velosipēdu uzglabāt ziemā?





Lai gan siltajā sezonā un Covid-19 izplatības laikā arvien vairāk rīdzinieku kā ikdienas pārvietošanās līdzekli izvēlas velosipēdu, ziemā ar to joprojām pārvietojas vien daļa. Tādējādi šobrīd, kad visā Latvijā iestājies rudens un strauji kļuvis ne vien vēsāks, bet arī lietaināks, daudziem rodas jautājums – ko darīt ar velosipēdu laikā, kad tas netiek izmantots, kā to pareizi sagatavot ziemai un kur rast vietu tā glabāšanai? Iesaka velo eksperti!

1. Pirmais solis – notīrīt!

Pirmais solis uz ilgu un veselīgu velosipēda kalpošanu ir tā tīrība. Siltajā sezonā atšķirībā no aukstā gadalaika noteikti nav nepieciešams velosipēdu mazgāt pēc katra izbrauciena pa pilsētu (tomēr, ja tas noticis pa zemes ceļiem vai lietainā laikā un uz riteņa tikuši dubļi vai kādi citi netīrumi, būtu vēlams tos uzreiz notīrīt), taču pirms velo likšanas ziemas miegā tam noteikti jābūt tīram un kārtīgam. Speciāla vai sarežģīta tīrīšana nav nepieciešama – to var izdarīt tāpat ar šļūteni, ja tāda ir pieejama, vai ar birstīti un kādu sadzīves tīrīšanas līdzekli. Svarīgi velosipēdu arī kārtīgi nožāvēt, lai izvairītos no rūsas rašanās stāvēšanas periodā. Arī to iespējams paveikt, izmantojot katram mājās esošas lietas – papīra vai auduma dvieli vai lupatiņu.

2. Konstatēt problēmas un tās saremontēt

Mazgājot velosipēdu, iespējams vienlaikus to arī kārtīgi apskatīt – pirms ieziemošanas jāsaremontē viss remontējamais, lai pavasarī velosipēds ir braucamā kārtībā un neprasa papildu laika vai finansiālus ieguldījumus. Pavasaros bieži veidojas rinda uz velosipēdu tehniskajām apkopēm remontdarbnīcās, tādēļ visizdevīgāk būs to nodot apskatei un salabot vēl rudenī, rīkojoties racionālāk un domājot soli uz priekšu. Tādējādi pavasarī, sākoties siltam laikam, braucamrīks būs gatavs ripot, atliks vien piepildīt tukšās riepas un, iespējams, noslaucīt sakrājušos putekļus.

3. Kur uzglabāt?

Taču vissvarīgākais velosipēda ilgam un veselīgam mūžam ir pareiza tā uzglabāšana laikā, kad ar to netiek braukts. Velosipēda glabāšana tam nepiemērotā vietā un apstākļos var ievērojami saīsināt tā kopējo mūža ilgumu un kvalitāti – gaisa mitrums un temperatūras svārstības atstās iespaidu ne vien uz braucamrīka vizuālo izskatu, bet arī nodarīs bojājumus tā nozīmīgākajām detaļām. Kā klasiska kļūda minamas vaļējas lodžijas vai balkoni – lai gan velosipēds šķietami ir zem nojumes un pasargāts, mitrums tam piekļūst no visām pusēm un ilgtermiņā spēj radīt bojājumus.

Daudzdzīvokļu māju iemītniekiem visticamāk nav īpašas telpas, kurā glabāt velosipēdu, taču istabā tas aizņem gana daudz vietas, ko varētu izmantot citiem mērķiem. Pēdējos gados iespējas nodot velosipēdu kādam glabāšanā piedāvā vairāki uzņēmumi, piemēram, Cycling Adventures, – tā ir iespēja par salīdzinoši nelielu summu gan atbrīvot vietu savā mājoklī, gan neuztraukties par apkārtējās vides ietekmi uz velosipēdu, jo visbiežāk šīs velo garāžas parūpējas ne vien par velo apkopi, atbrīvojot braucēju arī no šī pienākuma, bet arī glabāšanas apstākļus nodrošina velosipēdam visveselīgākos.