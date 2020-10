Foto – LETA

Ko Baidens savas ievēlēšanas gadījumā sola Baltijas valstīm? Ieteikt 2





ASV prezidenta kandidāta Džo Baidena kampaņas komanda ir iepazīstinājusi ar Baidena vīziju par ASV un Baltijas valstu attiecībām, saskaņā ar kuru viņš sola stipru atbalstu šim reģionam savas prezidentūras laikā, vēstīja Igaunijas sabiedriskās raidkompānijas ERR interneta ziņu portāls.

Dokumentā ir uzsvērts, ka ka Baidens bijis Baraka Obamas administrācijas pārstāvis Baltijas valstu drošības jautājumā.

Baidena vīzija arī ietver stipru vēstījumu Krievijai nemēģināt iebiedēt kādu no NATO valstīm.

“Džo Baidena ilgstošais atbalsts Baltijas valstīm un ticība Amerikas saistībām pret mūsu sabiedrotajiem asi kontrastē ar Donaldu Trampu, kurš ir apšaubījis NATO alianses vērtību,” teikts šajā dokumentā.

“Džo Baidens nelokāmi atbalstīs mūsu NATO sabiedrotos atšķirībā no prezidenta Trampa, kurš ir apšaubījis alianses vērtību un reiz sajauca Baltiju ar Balkāniem,” teikts dokumentā.

Baidens arī sola turpināt Eiropas Atturēšanas iniciatīvu (EDI), kas maksā par ASV un NATO karavīru dislocēšanu Baltijas valstīs, lai atturētu Krieviju no iebrukuma.

“Viņš neaplaupīs šo fondu, lai samaksātu par robežmūri ar Meksiku, kā to izdarīja prezidents Tramps, pārskaitot no šīs iniciatīvas 770 miljonus ASV dolāru no jau piešķirtiem līdzekļiem,” teikts dokumentā.

Baidena komanda ir paziņojusi, ka viņš turpinās Vašingtonas opozīciju pret gāzesvadu “Nord Stream 2”, kurš, saskaņā ar Baidena teikto, palielinās Eiropas atkarību no Krievijas gāzes un pakļaus Eiropu Krievijas šantāžai.