Foto: Ivars Soikāns, LETA

4. Kurzemes brigādē norisināsies “Namejs 2022” rudens posms, lai pārbaudītu gatavību izvērsties aizsardzībai Ieteikt







No 5. septembra līdz 9. oktobrim Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijā norisināsies Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību “Namejs 2022” rudens posms, lai pārbaudītu un pilnveidotu gatavību izvērsties valsts aizsardzības uzdevumu izpildei gan patstāvīgi, gan arī kolektīvās aizsardzības sistēmas ietvaros.

Mācības notiks Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijā gan pilsētvidē – Liepājā un Ventspilī, Ventspils ostas teritorijā, gan Dienvidkurzemes, Dobeles, Jelgavas, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novadu teritorijās, kā arī militārajā poligonā “Mežaine”. Militāro mācību uzdevumi tiks veikti uz iepriekš saskaņotiem valstij un pašvaldībām, kā arī juridiskām un privātām personām piederošiem zemes īpašumiem.

“Namejs 2022” rudens posma militārajās mācībās Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes atbildības teritorijā piedalīsies vairāk nekā 1000 karavīri un zemessargi no Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes, rezerves karavīri, kā arī karavīri un zemessargi no Zemessardzes 3. Latgales brigādes. Mācībās būs iesaistīti arī Polijas bruņoto spēku pārstāvji no Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes sastāvā esošās NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas (NATO Enhanced Forward Presence Battle Group Latvia) un Lietuvas bruņoto spēku pārstāvji.

Militāro mācību “Namejs 2022” ietvaros norisināsies arī Aizsardzības ministrijas mācības “AMEX 2022”, lai pārbaudītu valsts institūciju gatavību militārām un hibrīkrīzēm.

Militārajās mācībās plānota sadarbība ar Aizsardzības un Iekšlietu ministrijām, kā arī to padotībā esošām iestādēm, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un vairākām pašvaldībām. Savukārt, lai stiprinātu un pilnveidotu civilmilitāro sadarbību, militārajās mācībās piedalīsies gan valsts un pašvaldību iestādes, gan arī pārstāvji no privātā sektora uzņēmumiem un organizācijām, sniedzot dažāda veida atbalstu, tādējādi stiprinot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu Latvijā.

Militāro mācību cikls “Namejs” ir iepriekš plānots un visā Latvijā norisinās kopš 2014. gada.

Militāro mācību regulārai norisei ir būtiska loma, lai uzturētu un stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas, kurām vienmēr jābūt nemainīgi augstā līmenī, lai tie vienmēr būtu gatavi savlaicīgi reaģēt uz potenciāliem apdraudējumiem un garantētu Latvijas drošību, savukārt sadarbības stiprināšana gan ar valsts un pašvaldību iestādēm, gan dažādu nozaru komersantiem un to iesaiste militārajās mācībās stiprina valsts aizsardzības sistēmu Latvijā. Būt gatavam rītdienai nozīmē visu uzsākt šodien. Esi savas zemes sargs – stājies Zemessardzē!

Kandidātam ir jābūt Latvijas pilsonim vecumā no 18 līdz 55 gadiem, ar valsts valodas zināšanām vismaz vidējā (B1) līmenī, ar atbilstošu veselības stāvokli un sākotnējo fizisko sagatavotību.

Zemessardzē nešķiro pēc tautības, izglītības, specialitātes vai pieredzes. Lai pieteiktos dienestam Zemessardzē, kandidātam jāsazinās ar dzīves vai studiju vietai tuvāko Zemessardzes vienību, zvanot uz tālruņa numuru 1811, rakstot uz e-pasta adresi [email protected] vai personīgi ierodoties vienībā.

Uzziniet vairāk tīmekļvietnē www.esizemessargs.lv.

Iedzīvotāju ievērībai!

Nacionālajos bruņotajos spēkos septembrī un oktobrī intensīvi norisināsies militāro mācību cikls, kura laikā pa Latvijas valsts galvenajiem un reģionālajiem ceļiem pārvietosies Latvijas un sabiedroto valstu karavīri un militārās tehnikas vienības.

Mācību uzdevumu izpildes laikā periodiski notiks dažādu militāro gaisa kuģu lidojumi Latvijas gaisa telpā, tostarp zemā augstumā, kā arī kaujas šaušana poligonos.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par mācību norisi Latvijas novados Latvijas armijas sociālo tīklu kontos, kā arī Nacionālo bruņoto spēku tīmekļa vietnē www.mil.lv, Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes Facebook lapā https://www.facebook.com/ZS4KBde.

Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret notiekošajām militārajām mācībām, kas vērstas uz visaptverošas valsts aizsardzības spēju pilnveidošanu un reģionālās drošības stiprināšanu.