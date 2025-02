Foto: Fotolia

5 vienkārši un gardi dzērieni imunitātes stiprināšanai Ieteikt 8







Autore: Rebeka Rogale, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Gada aukstās sezonas laikā bieži uzliesmo gripa un vīrusu saslimšanas. Protams, profilaksei var lietot vitamīnus un ārstnieciskus preparātus, bet nevajag par zemu novērtēt arī vienkāršus un garšīgus dzērienus, kas palīdzēs imūnai sistēmai tikt galā ar baciļiem.

1. SMŪTIJS

Augļu un dārzeņu smūtiji ir viens no visātrākajiem veidiem, kā vienā ēdienreizē uzņemt pietiekamu devu vajadzīgo vielu. Šis svaigais kokteilis satur vitamīnu C, antioksidantus un bioflavonoīdus, kas lieliski stiprina imunitāti. Daudzi nezina, ka vienā kivi ir vairāk nekā 100% diennakts C vitamīna, turklāt šis ogu kokteilis ir arī ļoti garšīgs.

Sastāvdaļas

1 glāze saldētu zemeņu

¾ glāzes saldētu aveņu

½ glāzes saldētu upeņu

2 kivi (notīrīti un sagriezti gabaliņos)

Ogas sarīvē, pievieno kivi un sablendē. Ja nav nekas pretim dzert neviendabīgu dzērienu, ogas var nerīvēt, bet uzreiz visu sablendēt.

2. DZĒRIENS AR CITRONU

Šis dzēriens uzlabos omu un derēs tiem, kas ievēro diētu. Citrons nodrošina C vitamīna devu, ingvers palīdz izvadīt no organisma toksīnus, medus piešķir patīkamu garšu.

Sastāvdaļas

1 sagriezts citrons

1 gabals notīrītas un smalki sagrieztas ingvera saknes

1 tējkarote medus

1 glāze vāroša ūdens

Vispirms glāzē ieliekam citronu un ingveru, aplejam ar ūdeni un pievienojam medu.

3. KOKTEILIS AR PROBIOTIĶIEM

Gremošanas sistēma ir tieši saistīta ar imunitāti. Tāpēc, ja laikus nodrošinām to ar labajām baktērijām, tad arī imunitāte būs noturīga. Savukārt, ja streikos kuņģis, arī imunitāte pavājināsies.

Šajā oranžajā kokteilī ir viss, kas nepieciešams abu sistēmu normālai darbībai: burkāni un apelsīni nodrošina vitamīnus, jogurts vai kefīrs – labās baktērijas.

Sastāvdaļas

100–170 g kokosa vai mandeļu piena (derēs īpaši tiem, kas nepanes laktozi)

½ glāze kokosa kefīra vai jogurta

170 ml apelsīnu sulas

100 ml burkānu sulas

2/3 glāzes saldētu ananāsu (lielākai uzturvērtībai)

Visas sastāvdaļas sablendē.

4. ZĀĻU TĒJAS IZVILKUMS

Pareizi pagatavots zāļu tējas dzēriens var būt lielisks barības vielu un vitamīnu avots. Lietojot dažādas zāļu tējas ikdienas uzturā, organisms papildinās vitamīnu un minerālvielu rezerves.

Sastāvdaļas

30 g kaltētas zāļu tējas (piemēram, nātres, avenes, liepziedi, kliņģerītes, sarkanais āboliņš)

1–2 tējkarotes kaltētu piparmētru

1–2 gāzes vāroša ūdens

Kaltēto tēju ieber stikla kannā vai burkā un aplej ar vārošu ūdeni. Trauku pārklāj ar vāku un ļauj nostāvēties 4 – 10 stundas. Pēc tam biezumus izkāš un nolej atlikušo šķidrumu. Izvilkumu var lietot gan siltu, gan aukstu.

5. DZĒRIENS AR SMILTSĒRKŠĶIEM

Smiltsērkšķi ir ļoti bagāti ar svarīgiem vitamīniem, taukskābēm omega–3 un antioksidantiem. Līdztekus pretiekaisuma darbībai tiem ir iespaidīga uzturvērtība. Smiltsērkšķu dzēriens ne tikai sasildīs ziemas spelgonī, bet arī padarīs organismu noturīgāku pret dažādiem vīrusiem un saaukstēšanos.

Sastāvdaļas

100 g smiltsērkšķu

2 kanēļa standziņas

2 glāzes vāroša ūdens

2 tējkarotes medus

Smiltsērkšķu ogas nomazgā, sasmalcina un ieliek lielā krūzē. Kad ogas sāk atsuloties, pievieno kanēļa standziņas un aplej ar vārošu ūdeni. Ļauj nostāvēties 5 minūtes, izkāš un pievieno medu.