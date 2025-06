Foto: Freepik

Tilapija ir viena no lētākajām un pieejamākajām zivīm veikalos, taču eksperti to uzskata par riskantu izvēli, no kuras labāk izvairīties. Lai gan tās cena ir pievilcīga, uzmanību jāpievērš zivju audzēšanas metodēm, kas var ietekmēt gan cilvēka veselību, gan atstāj ietekmi uz vidi, vēsta Unian.

Kāpēc tilapija tiek uzskatīta par “atkritumu zivi”?

Tilapija tiek audzēta masveidā, un šī zivs bieži tiek audzēta apstākļos, kas ir tālu no ideāliem. Šefpavārs Viljams Aiks, kurš ir pazīstams ar savu pieredzi jūras produktu gatavošanā, uzsver, ka tilapijas audzēšana bieži vien nenotiek apstākļos, kas atbilst normām. „Tilapiju bieži audzē netīros ūdeņos, un nav pienācīgas rūpes par tās apstrādi pēc nozvejas,” viņš skaidro. Šādi apstākļi var novest pie tā, ka zivs ir piesārņota ar baktērijām un pat kaitīgiem mikroorganismiem, kas var izraisīt saindēšanos. Un tas nav viss. Daudzas tilapijas tiek barotas ar lauksaimniecības dzīvnieku izkārnījumiem, kas palīdz samazināt audzēšanas izmaksas, bet arī palielina baktēriju un citu kaitīgu vielu risku.

Ķīna un citas problēmas ar izcelsmi

Lielākā daļa pasaules tilapijas tiek audzētas Ķīnā, un tieši šīs izcelsmes zivis ir visbiežāk saistītas ar veselības riskiem. Ķīnā tiek izmantotas lētas metodes, lai audzētu šīs zivis, un tās bieži tiek barotas ar neveselīgiem materiāliem. Turklāt tilapijai tiek pievienoti aizliegtie pesticīdi un antibiotikas, lai cīnītos pret infekcijām. Šāda prakse var veicināt baktēriju attīstību.

Kur meklēt drošu alternatīvu?

Tomēr ir arī labas ziņas. Ja vēlaties iegādāties tilapiju, tomēr nevajadzētu pilnībā atteikties no tās, bet ir svarīgi izvēlēties produktus, kuru izcelsmes valstis ir atbildīgas pret ekoloģiju. Tilapija, kas audzēta Kolumbijā, Indonēzijā vai Taivānā, tiek uzskatīta par videi draudzīgāku, jo šajās valstīs tiek ievērotas stingrākas audzēšanas normas.