Tiek uzskatīts, bads nav tante, un mūsu spēkos ir palīdzēt tam pazust. Ir vismaz 50 veidu, kā to izdarīt!

1. Daudz dzeriet.

Kuņģi var apmānīt ar šķidrumu, kurš notrulinās bada sajūtu. Pamēģiniet izdzert tasi zaļās tējas, glāzi tomātu sulas vai minerālūdeni ar citrona daiviņu.

2. Ēdiet klusumā.

Ja ēdam, klausoties mūziku vai skatoties televizoru, mēs apēdam vairāk tāpēc, ka nesekojam līdzi procesam. Tas ir zinātniski pierādīts. Kārdinājums apēst ko treknu vai saldu rodas vienā momentā.

3. Ejiet karstā vannā.

Tas palīdzēs atslābināties un mazināt apetīti, bet sviedru izdalīšanās atbrīvos organismu no liekā šķidruma.

4. Obligāti nodarbojaties ar sportu.

Sajūtot nepārvaramu izsalkumu, sāciet vingrot. Vingrinājumi palīdzes novērst uzmanību no uzmācīgās domas paēst un palīdzēs sadedzināt divas liekās kalorijas.

5. Pārvaldiet krāsas.

Sen zināms, ka zilā krāsa mazina apetīti. Dzeltena, oranža un sarkana to rosina. Padoms: iegādājaties svētkiem kobalta servīzi, zilu galdautu un zilu kleitu.

Tas pats attiecas uz aizkariem un galdautiem. Uz sienām nedrīkst atrasties panno ar grezniem augļu groziem.

6. Aromterapija.

Tā spēj mazināt apetīti. Pie neplānotas ēstgribas parādīšanās ir vērts pasmaržot smaržas, aromātisko eļļu, iedegt aromātisku sveci un pasmaržot greipfrūta miziņu. Labāko efektu dod augļu un ziedu aromāti. Pateicoties īpašajam smaržu un izsalkuma centru novietojumam (tie atrodas blakus), uz kādu laiku iespējams nomākt bada sajūtu.

7. Atgriezieties bērnībā.

Iegādājaties sev mazu, skaistu trauku komplektu, no kura nebūs iespējas daudz apēst. Ar laiku pieradīsiet ēst mazām porcijām. Tikai nevajag katrā ēdienreizē skriet pēc papildu porcijas.

8. Lutiniet sevi.

Pēc vakariņām viegls deserts (beztauku jogurts, augļi, gabaliņš melnās rūgtās šokolādes) lieliski derēs garastāvokļa uzlabošanai un cīņai pret apetīti.

9. Ieklausieties sevī.

Ja organisms ir devis signālu par izsalkumu, ēdiet, bet, ja esat piesātinājies – pārtrauciet ēšanu. Pārtrauciet ēst kompānijas pēc un pusdienās, ja neesat izsalcis.

10. Ēdiet bez piedevām.

Pēdējai ēdienreizei nepievienojiet garšvielas. Tās var pastiprināt apetīti un izsalkuma sajūtu pēc ēšanas.

11. Prom no acīm.

Novāciet no redzesloka daudzkaloriju produktus. Vienmēr jābūt pieejamiem dārzeņiem un augļiem, kurus var uzēst, ja gadījumā paciesties vairāk nav spēka.

12. Gūstiet baudu no ēdiena.

Nesodiet savu organismu ar badu un negaršīgu ēdienu. Lai cepta gaļa un saldumi, ja jau tie jums tik ļoti garšo, paliek jūsu ēdienkartē.

Lietot tos vajag ne biežāk par vienu reizi nedēļā, mazās porcijās. Iemācieties jaunas salātu receptes ar olīveļļu un jūras veltēm, baudiet to pagatavošanu un ēšanu.

13. Vairāk pastaigājaties.

Skotijas zinātnieku pētījumi pierāda: ja pirms ēšanas pastaigājas svaigā gaisā, izsalkuma sajūta ir mazāka. Tas notiek tāpēc, ka organisms tiek piesātināts ar skābekli. Ja nav iespējas pastaigāties, var dažas reizes dziļi ieelpot un izelpot. Vingrošana arī palīdz: pietupieni, noliecieni.

14. Labs miegs.

Pēc amerikāņu zinātnieku pētījumiem kļuva zināms, ka cilvēkiem, kuri diennaktī guļ 7 – 8 stundas, ir mazāka nosliece uz aptaukošanos, nekā tiem, kuri guļ 5 – 6 stundas. Novērošana tika veikta 15 gadus, un tajā piedalījās 68000 cilvēku. Lai nomestu svaru, ir labi jāguļ: laicīgi jāiet gulēt, vakarā jāēd maz (pieēšanās traucē miegam, jo gremošanas sistēma pēc pārtikas uzņemšanas ir ļoti aktīva).

15. Skaitām soļus.

Optimālais soļu daudzums dienā ir 10000. To skaitu var izmērīt ar speciālas ierīces palīdzību, dažas var ielādēt mobilajā tālrunī vai pulkstenī.

16. Pastaigas pirms gulētiešanas.

Pastaigas spēj novirzīt domas no izsalkuma. Gan vajadzētu rēķinieties ar to, ka svaigs gaiss var uzkurināt apetīti, tāpēc pēc pastaigas uzreiz jāiet gulēt.

17. Smaržojiet piparmētras, banānus, ābolus.

Šo produktu aromāts mazina apetīti un apēstā ēdiena daudzumu. Tas palīdz cīņā ar lieko svaru.

18. Tīriet zobus.

Pēc vakariņām uzreiz iztīriet zobus. Tas izslēgs vēlēšanos pirms gulētiešanas vēlreiz paēst, jo jau ir iztīrīti zobi!

19. Vizualizējiet.

Pēc iespējas skaidrāk iztēlojaties, ka jūs esat pievilcīga, slaida un skaista. Vai tad brīnišķīga sieviete ies un uz nakti pieēdīsies?

Varat pārlapot modes žurnālu un, lai izsalkumu atvairītu, paskatīties uz slaidajām modelēm.

20. Neēdiet vakariņas krēslā.

Kalifornijas universitātes profesors divu nedēļu garumā ar studentēm rīkoja vakariņas sveču gaismā un pierādīja, ka tumsā cilvēks nav spējīgs sevi kontrolēt. Garšas receptoru jūtīgums saasinās un absolūti viss, pat visparastākā maize, šķiet neparasti garšīgs.

21. Nebadojaties.

Sekojiet, lai jūsu ēdienkartes enerģētiskā vērtība nav zemāka par 1200 kkal un nav augstāka par 1800 kkal.

22. Ēdiet noteiktā laikā.

Izveidojiet ieradumu ēst pēc grafika. Cukura līmenis asinīs stabilizēsies, un organisms sāks pieprasīt ēdienu tikai noteiktās stundās.

23. Nepalaidiet garām ēdienreizi.

Nepalieciet bez ēdiena ilgāk par 4 stundām. Jūs nepaspēsiet izbadēties un nepārēdīsieties.

24. Dzeriet pirms ēšanas.

Pirms ēšanas izdzeriet glāzi ūdens – jūs notrulināsiet bada sajūtu un daļēji piepildīsiet kuņģi.

25. Novietojiet spoguli pret galdu.

Amerikāņu zinātnieki parāda, ka tie, kuri ēšanas laikā seko savam atspulgam, apēd 22% mazāk.

26. Atcerieties par zaļumiem.

Košļājiet pētersīļu zariņus. Rūgtenā piegarša mazinās apetīti.

27. Sāciet dienu ar biezpienu vai jogurtu.

Vislabāk sākt dienu ar biezpienu vai jogurtu. Cilvēki, kuri dienā apēd 3 porcijas skābpiena produktu, zaudē 60% vairāk tauku nekā tie, kuri samazina ēdiena daudzumu.

28. 20 minūšu likums.

Vēl ir “20 minūšu likums”. Ja jūsu ēdienreizes ilgums ir mazāks par 20 minūtēm, smadzenes nepaspēj saņemt informāciju, ka jūs esat paēdis un turpina pieprasīt “banketa turpinājumu”.

29. Augļi – lielisks risinājums.

Jums gribas ko saldu? Pamielojaties ar svaigiem augļiem. Ja gribas kaut ko vienkārši uzkost, apēdiet graudu maizi vai augļus, šķiedrvielas, kuras tie satur, uz ilgu laiku remdēs izsalkumu.

30. Turiet pilnu ledusskapi.

Ledusskapī vienmēr jābūt veselīgam ēdienam. Tas jūs pasargās no neplānotām uzkodām un uzlidojumiem tuvākajai saldējumu un hotdogu tirgošanās vietai.

31. “Mazie” pirkumi.

Nebaidieties sevi apmānīt, it sevišķi veikalā. Lielās žāvēto augļu paciņas vietā nopērciet mazo. Jūs vienalga to apēdīsiet. Tad labāk mazāk, nekā vairāk.

32. Izvairieties no asām mērcēm.

Asās tabasko, čilī, ķiploku un piparu mērces ne tikai stimulē gremošanas sistēmu, bet arī uzkurina apetīti.

33. Nekad neēdiet steigā.

Nekad neēdiet ejot, stāvot pie plīts vai ledusskapja. Tā ēdot jūs apēdīsiet vairāk.

34. Ēdiet kartupeļus.

Pretēji daudzu dietologu izplatītajam viedoklim, kartupeļi nav slaiduma briesmīgākais ienaidnieks. Ēdieni no kartupeļiem satur daudz kartupeļu cietes, tāpēc tie ilgu laiku rada sāta sajūtu un neļauj nokrist cukura līmenim asinīs. Tas nozīmē, ka jums ilgāku laiku negribēsies ēst, it īpaši kaut ko saldu. Tikai izvēlaties vārītus vai ceptus kartupeļus bez piedevām.

35. Pašmasāža.

Izsalkuma sajūtu mazinās pašmasāža: dažas minūtes spiediet ar vidējā pirksta spilventiņu punktā starp augšlūpu un degunu.

36. Ķiploki.

Bargs apetītes ienaidnieks – ķiploks. Sasmalciniet trīs ķiploka daiviņas un aplejiet ar glāzi vārīta auksta ūdens. Pēc diennakts uzlējums gatavs. Lietojiet šo uzlējumu pa vienai ēdamkarotei pirms gulētiešanas.

37. Vakariņās dārzeņi un gaļa.

Vakariņās (bet tās nedrīkst būt vēlāk kā 2 stundas pirms gulētiešanas) vislabāk derēs dārzeņi ar vārītas gaļas gabaliņu. Aminoskābes, kuras ir gaļas sastāvā, aktivizē hormonus, kuri sadedzina taukus.

38. Piecas ēdienreizes.

Nomainiet trīsreizējo ēšanu pret piecām ēdienreizēm. Sajūtot izsalkumu, apēdiet ābolu, jogurtu vai izdzeriet kefīru.

39. Āboli ar sēkliņām.

Ēdiet ābolus ar sēkliņām. Ābolu sēkliņas satur joda diennakts devu, bet jods bremzē izsalkuma rašanos.

40. Īsa pastaiga pēc ēdienreizes.

Īsa pastaiga pēc ēdienreizes, kaut vai tikai piecas minūtes, palielinās sāta sajūtu.

41. Pēc ēdienreizes nepalieciet sēžot pie galda.

Sekojiet franču padomam un uz jautājumu: “Vai esmu paēdusi?” atbildiet tikai 20 minūtes pēc ēšanas, jo signāls no kuņģa līdz smadzenēm nepaspēj ātrāk aiziet.

42. Izvairieties no stingrām diētām.

Izvairieties no stingrām diētām, it īpaši īslaicīgām, zaudētie kilogrami noteikti atgriezīsies.

43. Elpojiet dziļāk.

Jūs esat pamanījuši, tad, kad nervozējam, mums gribas ēst. Cīnīties pret nervu saspringumu var ar elpošanas palīdzību. Ieelpojiet un pacentieties izelpot tik dziļi, cik vien varat. Skaitiet līdz pieci un pakāpeniski atbrīvojiet plecus un rokas. Tad atkal dziļi ieelpojiet, skaitiet līdz pieci, aizturiet elpu uz četrām sekundēm. Atkārtojiet vingrinājumu piecas minūtes. Tādu vingrošanu jāviec divas trīs reizes dienā vai kad gribas ēst.

44. Uzkodiet ar prātu.

Pareizi uzkožot, var atbrīvoties no izsalkuma sajūtas. Dietologs Džeimss Kenni iesaka vienu divas reizes dienā apēst mazliet zemeņu vai brokoļu. Tās ir 40 – 50 kalorijas, toties sāta sajūta būs lielāka nekā no sviestmaizes.

45. Ēdiet pākšaugus.

Tie, kuri uzturā lieto pākšaugus četras piecas reizes nedēļā, notievē par 1 kg mēnesī vairāk nekā tie, kuri vienkārši badojas.

46. Smaržojiet vaniļu.

Tas ir padoms saldummīļiem. Ja jums gribas saldējumu vai šokolādi, vaniļas smarža var iznīcināt šo vēlēšanos, neradot draudus diētai.

47. Lietojiet apjomīgus ēdienus.

Apmānīt izsalkumu un cīnīties ar liekajiem kilogramiem palīdz apjomīgs, mazkaloriju ēdiens. Tie, kuri dienā izdzer divus piena vai citus kokteiļus, apēd 12% mazāk un ilgāk nejūt izsalkumu. Biežāk ēdiet zupas un salātus no svaigiem dārzeņiem.

48. Brokastis – apēdiet pusi no diennakts ēdiena devas.

Cilvēkam vajag kārtīgi paēst brokastis. Daudz cilvēku ēdiena lielāko daļu atstāj vakariņām, kaut gan jādara būtu pretēji. Ja jūs nevarat paēst brokastis tīri fiziski, ārsti iesaka rīta ēdienreizi sadalīt divās daļās. Piemēram, pirms darba varat apēst augļus, vai nelielu putras porciju, darbā – jogurtu vai sviestmaizi.

49. Sajauciet dažādas garšas.

Ir ieteicams katru dienu lietot dažādu garšu produktus. Saldus, skābus, sāļus, rūgtus, asus, savelkošus. Kombinācijā viens ar otru, viņi nodrošina organismam visas nepieciešamās barības vielas, mazina neveselīgu izsalkuma sajūtu, normalizē apetīti un gremošanas sistēmu.

50. Biežāk atceraties ķīniešu gudrību.

Biežāk atceraties ķīniešu gudrību: “Slaidas figūras iegūšanai nav nekā labāka par miegu tukšā dūšā”.