6 zodiaka zīmes, kuras sagaida pārmaiņas mīlestībā pēc 15.septembra Ieteikt







Astroloģija Zeme nav kaislības enerģija, kad runa ir par attiecībām. Taču tieši Zemes aspekts starp planētām ietekmē to, kā norisinās attiecības starp diviem cilvēkiem. Un tieši šī Zemes enerģētika mainīs attiecību statusu šo 6 zodiaka zīmju pārstāvjiem – 15.septembrī sāksies jauns Mēness Jaunavas zīmē.

Jaunava

Jaunā Mēness enerģija šai zodiaka zīmei dos jaunu sparu un enerģiju, lai attiecības uzbūvētu pēc savas patikšanas. Tu arī varēsi pieņemt pareizo lēmumu un justies ar to pietiekoši komfortabli. Tāpat šajā laikā tu vari pārcelties uz citu dzīvesvietu, aizdomāties par remontu, vai arī tavs partneris tevi bildinās, ja vēl neesi precēto kārtā.

Zivis

Jaunais Mēness, runājot par Zivīm, šoreiz nozīmē vienu – 100% mīlestību vai iepazīšanos, ja šobrīd esi vēl vientuļš. Tāpat visai iespējams, ka tu tiksi bildināts un tas, visticamāk, būs saistīts ar došanos ceļojumā. Tas būs ļoti romantisks ceļojums. Starp citu, tev veiksies arī naudas lietās.

Dvīņi

Arī tev gaidāmas iespaidīgas pārmaiņas, visticamāk, tu mainīsi dzīvesvietu un jācer, ka ne tāpēc, ka tevi izliks no esošās mājvietas. Diemžēl tu un tavs mīļotais cilvēks šajā periodā dzīvosiet kā uz divām dažādām planētām. Taču tu vari censties saglābt to, kas vēl ir atlicis, nevis ietiepties. Ja darīsi pēdējo, tad šķiršanās iespējamība ir ļoti augsta.

Skorpions

Zvaigznes sola, ka 15.septembris tavā dzīvē var kļūt par iespaidīgu pagrieziena punktu. Tā, piemēram, tev negaidīti un par pārsteigumu pašam sev, var sākties romāns ar kādu no taviem kolēģiem vai arī kādu senu paziņu. Tāpat ļoti iespējams, ka tu dosies kādā braucienā.

Vērsis

Jauns Mēness tavā dzīvē sola to, ka tu negaidīti vari uzsākt jaunas romantiskas attiecības. Visdrīzāk, tev gribēsies “ievilkt elpu” no esošajām attiecībām, jo ar mīļoto cilvēku tev ir kāds konflikts, kuru tu šobrīd neesi spējis atrisināt. Un tomēr, stingri par to padomā, vai tas ir to vērts, jo var izrādīties, ka atpakaļceļa vairs nebūs un tu būsi ļoti liels zaudētājs.

Mežāzis

Tavā dzīvē šajā periodā tiek solīts kāds ceļojums, kurā tu, visdrīzāk, sagaidīsi arī romantiskas attiecības, pie tam – to iniciators nebūsi tu. Tāpat pastāv iespēja, ka tu satiksi kādu ļoti īpašu cilvēku, kuru, iespējams, pazini jau pirms tam, tomēr rozā briļļu gaismā viņu ieraudzīsi pirmo reizi.