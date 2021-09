Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars Foto – Ieva Leiniša/LETA

Aicinās no amata atbrīvot Salaspils novada mēru Čudaru Ieteikt







Salaspils novada domes deputāts Jānis Nebars (NA) nolēmis aicināt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Arturu Tomu Plešu (AP) atbrīvot no amata Salaspils novada mēru Raimondu Čudaru (JV).

Kā aģentūru LETA informēja Nebars, 17.septembrī Administratīvā rajona tiesa pieņēma lēmumu apmierināt lūgumu par pagaidu noregulējumu, uzliekot par pienākumu Salaspils novada domei viena mēneša laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas izdot lēmumu par domes komiteju sastāva noteikšanu, ievērojot tiesas lēmumā ietvertos apsvērumus par deputātu vienlīdzīgu tiesību nodrošināšanu.

2021.gada pašvaldību vēlēšanās Salaspils novada domē ir ievēlēti 15 deputāti, no kuriem 53,33% jeb astoņi deputāti ievēlēti no partijas “Jaunā Vienotība” saraksta; 20% jeb trīs deputāti no Nacionālās apvienības, “Latvijas Reģionu Apvienības” un “Latvijas Zemnieku savienības” saraksta; 20% jeb trīs deputāti no Latvijas Zaļās partijas saraksta, 6,67% jeb viena deputāte no sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” saraksta.

Taču, ievēlot komiteju locekļus, vidēji viens no politiskās partijas “Vienotība” saraksta ievēlētais deputāts domē strādā 2,13 komitejās. Viens no sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” saraksta ievēlētais deputāts vidēji strādā divās komitejās. Viens no Latvijas Zaļās partijas ievēlētais deputāts vidēji strādā 1,67 komitejās. Viens no Nacionālās apvienības, “Latvijas Reģionu Apvienības” un “Latvijas Zemnieku savienības” saraksta ievēlētais deputāts vidēji strādā 1,33 komitejās.

“Komiteju proporcionalitātes salīdzinājums skaidri norāda proporcionalitātes principa neievērošanu, uzskata politiķis. “Jaunās Vienotības” iedalīto vietu skaits visās komitejās tiek apaļots uz augšu, savukārt Nacionālajai apvienībai visās komitejās iedalīto vietu skaits tiek apaļots uz leju,” skaidro Nebars.

Tiesa lēmumā par pagaidu noregulējumu norāda, ka ir pamats secināt, ka proporcionalitātes pārkāpums ir saistīts ar divu politisko spēku savstarpējo politisko cīņu, kur dominējošais politiskais spēks, “Jaunā Vienotība”, atkārtoti, ignorējot tiesu praksē nostiprinātās atziņas, izmanto savas vairākuma tiesības tieši attiecībā pret pieteicēja pārstāvēto politisko spēku, informēja Nebars.

Arī iepriekšējā Salaspils novada domes sasaukuma laikā ar tiesas spriedumu tika atzīts proporcionalitātes pārkāpums domes pastāvīgo komiteju izveidē.

Nebars uzskata, ka Čudara rīcība esot necieņa pret demokrātijas procesiem.

Ņemot vērā, ka domes priekšsēdētājs ignorējot tiesas lēmumu jau otro sasaukumu pēc kārtas, Nebars nolēmis lūgt Plešu atbrīvot Čudaru no ieņemamā amata.