Eiropas platausis Foto: LVM

Aizsargājama platība sikspārnim kā potenciāla “Natura 2000” teritorija pie Kokneses Ieteikt







Ingrīda Mičāne, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lai aizsargātu Latvijā reti sastopamā sikspārņa Eiropas platausis dzīvotnes, AS “Latvijas valsts meži” (“LVM”) nosaka aizsargājamu dabas teritoriju “Koknese–Odziena” 8000 hektāru platībā, kas ir arī viena no potenciālajām “Natura 2000” teritorijām.

Kopējā teritorijā aizsargājamo ainavu zona ir 4723 ha, dabas parka zona 1432 ha, dabas lieguma zona 1621 ha. Regulējamā režīma zona, kurā aizliegta koksnes ieguve, bet atļautas medības un ceļu uzturēšana, veido 69 ha.

Vairāk nekā 23% no “LVM” apsaimniekotās zemes kopplatības “LVM” apsaimnieko ar dabas aizsardzības mērķi. 12% no mežu teritorijām ir dabas aizsardzības teritorijas, kur mežsaimniecisko darbību aizliedz normatīvie akti. Savukārt 8% no saimnieciskajiem mežiem “LVM”, pēc paša uzņēmuma iniciatīvas, apsaimnieko ar papildu nosacījumiem vides aizsardzībai, veidojot mikroliegumus un aizsargājot biotopus.