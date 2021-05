Kadrs no režisora Kristofera Nolana filmas “Denkerka”. Publicitātes foto

"Plānošanas kļūda varēja pārvērsties par katastrofālu asinspirti!" Aktuālā kino izlase







Zane Dzene, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

“Denkerka” (“Dunkirk”, 2017) – TV6 8. maijā plkst. 18.30, 9. maijā plkst. 10.40.

Pēc pirmizrādes nodēvēta gan par režisora Kristofera Nolana karjeras labāko sniegumu, gan par vienu no labākajām kara filmām, kāda jebkad uzņemta, “Denkerka” atklāj vienu no Otrā pasaules kara nozīmīgākajām epizodēm, un to uz lielā ekrāna izdzīvo Fions Vaitheds, Kenets Brana, Toms Hārdijs, Marks Railenss, Kilians Mērfijs, Harijs Stailzs, Džeimss D’Ārsijs, Džeks Loudens un citi.

1940. gada maija nogalē Denkerkā, kas atrodas Francijas ziemeļos, apmēram 400 tūkstošus britu un sabiedroto karavīru gaidīja droša nāve, jo no sauszemes viņiem tuvojās vācu karaspēks, bet nacistu aviatori modri apsargāja Lamanšu.

Plānošanas kļūda varēja pārvērsties par katastrofālu asinspirti.

Par Denkerkas operāciju rakstīts daudz, un tā arī vairākas reizes iekļauta kinofilmu sižetos, bet pirmais darbs, kas tai pilnībā veltīts, tapis 1958. gadā, kad režisors Leslijs Normens uzstādīja augstu latiņu, kā Denkerkas drāmu vizualizēt.

Skatītāji novērtēja filmēšanas grupas centienus, un tā iekļuva gada visvairāk skatīto filmu topa trijniekā. K. Nolans stāstu risina daudz niansētāk, turklāt vienlaikus no trim skatpunktiem: sauszemes, jūras un gaisa, pievēršot milzīgu uzmanību detaļām.

“Denkerkas” pirmizrāde notika “Odeon” kinoteātrī Lesterskvērā, Londonā, un filmas kvalitātes kļuva par iemeslu tās daudzajām nominācijām un balvām. Astoņas nominācijas pasaules prestižākajai kinobalvai “Oskars” gan pārtapa vien trīs tehniskajās statuetēs.

Čārlija Čaplina filmu izlase – LTV7 no 5. maija darbdienu rītos plkst. 7; “Tet+”.

Viens no nozīmīgākajiem komiķiem visā kino vēsturē ir Čārlijs Čaplins, un viņa lielā ekrāna ampluā – klaidonis ar apšaubāmām manierēm un cerību skaistai nākotnei – nav zaudējis aktualitāti arī mūsdienās.

Spieķis, apbružāts katliņš, krietni par lielu kurpes un uzvalks, kas izvilkts kā no slikta otro roku veikala, – tāds bija viņa vizuālais tēls, ko pavadīja kautri smiekli, šķelmīgs acu skatiens un amizanta gaita.

Ilgajā karjerā aktieris Č. Čaplins piedalījies 92 filmās, režisējis 72 kinolentes – daudzas no tām ir īsmetrāžas un viņa vārds ailītē “režisors” nemaz neparādās –, bijis producents, scenārists un mūzikas autors.

Taču, neskatoties uz viņa ieguldījumu amerikāņu komēdijas sākumposmā, ASV attieksme pret Č. Čaplinu nebija viendabīga – viņš ir saņēmis gan trīs “Oskarus”, no kuriem divi ir īpašās balvas, gan pamatīgu nosodījumu un neizpratni.

No 50. gadu sākuma dzīvoja Šveicē, kur kopā ar viņu bija sieva Ūna, rakstnieka Jūdžina O’Nīla meita, un abu astoņi bērni.

Kanāls LTV7 piedāvā bagātīgu Č. Čaplina filmu izlasi. Pirmās dienas programmā – filmas “Grāfs” (“The Count”, 1916) un “Klaidonis” (“The Tramp”, 1915). 10. maijā demonstrēs īsfilmas “Ugunsdzēsējs” (“The Fireman”, 1916) un “Aiz ekrāna” (“Behind the Scre­en”, 1916), 11. maijā – “Viens naktī” (“One AM”, 1916) un “Lombards” (“The Pawnshop”, 1916). 12. maija rīta programmā – filmas “Veikala administrators” (“The Floorwalker”, 1916) un “Skrituļslidotava” (“The Rink”, 1916).

Savukārt “Tet+” piedāvājumā skatāma Č. Čaplina pilnmetrāžas filma “Cirks” (“The Circus”, 1928), kas tās autoram sagādāja pirmo Amerikas Kinoakadēmijas goda balvu, akadēmijas biedriem uzteicot viņa talantu kā aktierim, scenāristam, režisoram un producentam, lai taptu šī filma.