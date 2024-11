Publicitātes foto

Akustisko ģitāru trio un dziedātāja Aija Vītoliņa aicina uz Ziemassvētku koncertiem "Kā circenītis aizkrāsnē…"







Pirmajos un Otrajos Ziemassvētkos – 25. un 26.decembrī – Rīgā, Ogrē un Cēsīs uz īpašu svētku koncertprogrammu aicina akustisko ģitāru trio «AG 3’o» un samtainās balss īpašniece – dziedātāja Aija Vītoliņa.

Koncertā skanēs dziesmas dažādās valodās un stilos – sākot Latvijā jau populāriem skaņdarbiem, līdz pie mums maz zināmām, taču aizkustinošām flamenko balādēm no pasaulslavenās ladino izpildītājas Jasmin Levi repertuāra. Tāpat koncerta programmā iekļautas gan «AG 3’o» dalībnieku Kaspara Zemīša, Aivara Hermaņa un Mārča Auziņa oriģinālkompozīcijas, gan arī īpaši skaņdarbi, kuri piederas Ziemassvētku vakara noskaņai.

«Gaidot šos svētkus, īpaši šogad izjūtu pateicību par iespēju būt kopā ar fantastiskiem draugiem uz skatuves, klausītājos un darot to, ko mīlu visvairāk. Šajos vakaros dalīsimies ar mums tuviem un mīļiem Ziemassvētku skaņdarbiem; tāpat, kā jau šajos svētkos pienākas, būs pa kādam brīnumam!» pauž Aija Vītoliņa.

Aijas Vītoliņas (agrāk pazīstama arī kā Amber) solo karjera aizsākas pēc veiksmīgas sadarbības ar producentu apvienību «Virus Art» muzikālajā projektā «Tango Sin Quinto» un krāsainajā izrādē «Viva La Bomba» kopā ar Intaru Busuli, Uldi Marhileviču un Laimi Rācenāju. 2006.gada nogalē piepildījās vēl viens Aijas sapnis – viņu uzaicināja piedalīties populārajā cabaret uzvedumā «Cabaret Allez» un 2007.gada janvārī – Raimonda Paula sadziedāšanās svētkos «Arēnā Rīga». Aija Vītoliņa kā soliste ir piedalījusies pasaulslavenās Bernsteina Mesas atskaņojumā, Jāņa Lūsēna mūzikla «Agrā rūsa» iestudējumā, muzikālajos uzvedumos «Cabaret plin plin», «Cabaret Artelis» u.c. 2018.gadā sadarbībā ar grupu «Tango Sin Quinto» nāca klajā Aijas Vītoliņas pirmais solo albums «Klusums». Pirmo reizi Aija Vītoliņa un «AG Trio» satikās pirms desmit gadiem, lai kopīgi dotos uz starptautisku džeza festivālu Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā.

Latvijas izcilākie dažādu paaudžu ģitāristi – Kaspars Zemītis, Aivars Hermanis un Mārcis Auziņš – iedvesmojoties no pasaulslaveno ģitāras virtuozu Al Di Meola, John McLaughlin and Paco De Lucia kopmuzicēšanas, 2011.gadā apvienojās akustisko ģitāru trio, kuram tika dots nosaukums «AG 3’o». Lai gan katrs no trio dalībniekiem muzicē gan solo projektos, gan regulāri iesaistās daudzos citos klausītājiem zināmos muzikālos projektos, mūziķi šajos Ziemassvētkos raduši unikālu iespēju apvienoties kopējā muzicēšanas priekā sev un klausītājiem, un viņu virtuozo ģitārspēli papildinās Aijas Vītoliņas unikālais balss tembrs.

Ziemassvētku koncerts notiks:

25.decembrī plkst.19 Rīgas Lutera baznīcā Torņkalnā

26.decembrī plkst.14 Ogres Sv. Meinarda Romas Katoļu baznīcā

26.decembrī plkst.19 Koncertzālē «Cēsis»

Biļetes var iegādāties «Biļešu Paradīzes» tīklā.