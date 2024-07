Andris Kulbergs par “Rail Baltica”: Ar garantiju varu pateikt – 2030. gads šobrīd nav reālistisks Ieteikt







“Tā kā es vadu Saeimā izmeklēšanas komisiju par “Rail Baltica” jautājumu, kurš ir milzonīgs un milzonīgi svarīgs katram no mums, gala rezultātā tas ietekmēs katru Latvijas iedzīvotāju, ja mēs turpināsim tik traģiski slikti pārvaldīt šo projektu, es ar garantiju varu pateikt – 2030. gads šobrīd nav reālistisks, tas nav iespējams,” TV24 raidījumā “Preses klubs” norāda Andris Kulbergs, Saeimas deputāts (AS), “Rail Baltica” parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājs.

Saeimas deputāts norāda, ka Latvijas vēsturē nav bijis tik liels projekts un, uzsākot projektu, Latvijā nebija pietiekami profesionālu cilvēku, kas varētu šo projektu pārraudzīt: “Viennozīmīgi ir jāmeklē ārvalstu eksperti, kas ir gājuši šīm “bērnu slimībām” cauri un kas ir “izslimojuši” šo jautājumu dziļumu, un varētu dot pievienoto vērtību, lai neuzkāptu latvietis uz grābekļa. Mēs esam uzkāpuši uz daudziem grābekļiem un turpinām kāpt.”

Runājot par Eiropas Savienības jauno finansējuma piešķirumu, Kulbergs to raksturo kā pliķi Latvijai: “Šis ir ļoti nepatīkams signāls Latvijai. Finansējums no Eiropas nāk tādās paketītēs un katra pakete ir iezīmēta konkrētai darbībai. Šis te jaunais bija pieteikums tam, kas ir palicis pāri līdz 2027. gadam, kam mēs vēl varam pieteikties, uz ko pretendē arī Spānija, Itālija, citas dalībvalstis – mums ir jācīnās ar pārējām. Šeit 1,2 miljardi ir visai Baltijai. Iepriekš, kad Latvija citos pieteikumos pieteica, tad 95% saņēmām no tā, ko prasījām – ļoti liels un labs procents. Labi sagatavojām informāciju, labi par to cīnījāmies un labi saņēmām. Šobrīd, cik pieejams no publiskās informācijas, tad diemžēl Latvija saņems tikai 25% no tā, ko prasīja.”

Tādēļ deputātam rodas pamatots jautājums – ko mēs darīsim ar būvēm, kas nav iekļautas šajā finansējumā, lai tās pabeigtu?

