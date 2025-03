Andris Piebalgs: “ASV ir kritisks elements, lai ukraiņi nosargātu savu neatkarību” Ieteikt







“ASV ir kritisks elements, lai ukraiņi nosargātu savu neatkarību. ASV ir vienīgais spēks, kas var nodrošināt mieru vai vismaz veicināt mieru Ukrainā,” tādu viedokli intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” pauda politiķis, diplomāts un bijušais ES enerģētikas komisārs (JV) Andris Piebalgs.

“No šī viedokļa visi pārējie, neraugoties uz to piepūli, ko viņi ir darījuši, vai nu viņi darīja par maz vai par vēlu, vai viņi nebija pietiekami vienoti. Ja mēs skatāmies no šī viedokļa, kā ASV lemj savu politiku, nu tad jums bija savs laiks to izdarīt… Tagad ir jauna administrācija, kas uzskata, ka viņiem jārīkojas tieši šādi,” sacīja Piebalgs, vērtējot ASV lomu un rīcību sarunās gan ar Krieviju, gan Ukrainu par kara izbeigšanu.

“Būs vai nebūs Putins kriminālnoziedznieks, – tas ir atkarīgs no tiesas lēmuma,” turpināja paust viedokli Piebalgs, vērtējot miera sarunu metodi, kādu ir izvēlējies ASV prezidents Donalds Tramps. “Varbūt nesīs rezultātus… Mēs to redzēsim laika gaitā. Mums ir jāizturas tā, ka tas mums ir vienīgais spēlētājs šajā brīdī un šajā telpā. No šī viedokļa, mums nekas cits neatliek, kā skatīties, kādi ir rezultāti,” piebilda viņš.

Piebalgs intervijā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” pauda uzskatu, ka pozitīvi ir vērtējams fakts, ka Tramps “sazvanījās ar Zelenski” un Ukraina ir informēta par to, kas notiek.

“Tas nav ideālais risinājums, bet tāds tas ir. Un varbūt tas nesīs rezultātus, lai gan telefonsaruna nekādu īpašu pavērsienu nenesa, bet redzēsim, kā tas notiek. Mums jāskatās it kā divas dinamikas: viena dinamika ir sarunās, viena dinamika ir ASV prezidenta politikā, jo viņš iet no kādiem pieņēmumiem, kas varbūt ir nepareizi, un tad viņš maina savu kursu. Tā kā viņa neparedzamība varbūt nāks vēlāk par labu un Ukraina tikai iegūs no tā, ka viņš ir aktīvi iesaistījies,” sacīja politiķis, diplomāts un bijušais ES enerģētikas komisārs (JV) Piebalgs.

