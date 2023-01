Foto: TOMS KALNINS/EPA/SCANPIX Kristers Aparjods.

Aparjods pasaules čempionātā kamaniņu sportā izcīnījis piekto vietu sprintā Ieteikt







Kristers Aparjods piektdien Oberhofā pasaules čempionātā kamaniņu sportā izcīnīja piekto vietu sprintā, Gints Bērziņš ieņēma 11.vietu, uzvarot vācietim Feliksam Loham.

Lohs uzvaru svinēja ar finišu 33,544 sekundēs.

Viņš par 0,073 sekundēm apsteidza austrieti Jonasu Milleru un par 0,122 sekundēm – tautieti Maksu Langenhānu.

Aparjods veica labu braucienu, taču tas bija 0,2 sekundes lēnāks nekā čempionam, par piecām sekundes tūkstošdaļām piekāpjoties arī austrietim Davidam Gleiršeram.

Sestais finišēja Davida brālis Niko Gleiršers, kurš Aparjodam zaudēja 13 sekundes tūkstošdaļas.

Bērziņš ieņēma 11.vietu, Loham zaudējot 0,411 sekundes.

Jau ziņots, ka kvalifikācijā pirmās trīs vietas ieņēma austrieši, labāko rezultātu uzrādot Jonasam Milleram – 33,413 sekundes, kas ir jauns trases rekords.

Septītais finišēja Kristers Aparjods, kurš trasi veica 0,249 sekundes lēnāk, bet 14. – Gints Bērziņš (+0,427).

Pamatsacensībām neizdevās kvalificēties divkārtējam pasaules junioru čempionam Kasparam Rinkam, kurš ierindojās 19.vietā, Milleram piekāpjoties 0,647 sekundes, bet no labāko piecpadsmitnieka, kas nodrošināja vietu sacensībās par medaļām, atpaliekot 0,175 sekundes.

Startēja 31 kamaniņu braucējs.

Jau ziņots, ka sievietēm Kendija Aparjode piektdien ieņēma septīto vietu, desmitā finišēja Sigita Bērziņa, bet 12.vietā – Elīna Ieva Vītola.

Vīriešu divnieku sacensībās Mārtiņš Bots/Roberts Plūme ieņēma ceturto vietu, bet Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts ierindojās astotajā vietā, bet sieviešu sacensībās Anda Upīte un Sanija Ozoliņa ieņēma piekto vietu, Marta Robežniece/Kitija Bogdanova finišēja septītās, bet Viktorija Ziediņa/Selīna Elizabete Zvilna – astotās.

Visās sprinta kvalifikācijas sacensībās tiesības cīnīties par pasaules čempionāta medaļām ieguva 15 ātrākie.

Sestdien trasē dosies vīriešu un sieviešu ekipāžas, kā arī sieviešu vieninieki, bet svētdien – vīrieši vieniniekos, kā arī tiks aizvadīta komandu stafete.

51.pasaules čempionāts Oberhofā norisināsies jau ceturto reizi. Pirmo reizi tas notika 1973.gadā, pēc tam – 1985. un 2008.gadā.

Sacensībās startēt pieteikušies 143 sportisti – 36 sievietes, 30 vīrieši,

16 sieviešu ekipāžas un 21 vīriešu divnieks no 20 valstīm.

Sieviešu ekipāžu disciplīna pasaules čempionātos norisināsies otro reizi.

Latviju Vācijā pārstāv 17 sportisti, no tiem seši juniori, kuri pēc junioru pasaules kausa sezonas pievienojušies pieaugušo izlasei.

Sieviešu konkurencē par godalgām cīnās Elīna Ieva Vītola, Sigita Bērziņa, Kendija Aparjode un Frančeska Bona.

Vīriešiem sacensībās startē Kristers Aparjods, Gints Bērziņš un Kaspars Rinks.

Vīriešu ekipāžu sacensībās Latviju pārstāv dueti Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts.

Sieviešu ekipāžu sacensībās Latviju pārstāv trīs dueti – Anda Upīte/Sanija Ozoliņa, Viktorija Ziediņa/Selīna Elizabete Zvilna un Marta Robežniece/Kitija Bogdanova.

Vācijā notiks arī nākamie divi Pasaules kausa posmi – Altenbergā (no 3. līdz 5.februārim) un Vinterbergā (no 10. līdz 12.februārim). Nedēļu vēlāk astotais posms notiks Šveices trasē Sanktmoricā, bet sezonas noslēgums iecerēts nedēļu vēlāk Vinterbergā, kur sportisti atkārtoti sacentīsies no 24. līdz 26.februārim.