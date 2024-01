Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Apledojums un sniegs apgrūtina braukšanu lielākajā daļā Latvijas Ieteikt







Šorīt apledojums un sniegs apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem lielākajā daļā Latvijas, bet salīdzinoši labāks ceļu stāvoklis ir Kurzemē, informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Pirmdienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas, Vidzemes, Valmieras un Jelgavas šosejām visā to garumā, pa Rīgas apvedceļu abpus Daugavai, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dzimtmisai, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Blīdenei un pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Strazdei.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Daugavpils, Kokneses un Rēzeknes šosejām visā to garumā, pa Grebņevas- Rēzekne- Daugavpils šoseju un pa Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Liepājas, Kuldīgas un Saldus apkārtnes.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem.