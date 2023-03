Edgars Bertuks cer augstākajā līmenī startēt līdz 40 gadu vecumam. Foto: no E. Bertuka arhīva

Latvijas orientierists Edgars Bertuks turpina pildīt apņemšanos un atbalsta Ukrainu finansiāli







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas visvairāk titulētais orientierists Edgars Bertuks turpina pildīt apņemšanos un atbalsta Ukrainu finansiāli.

Pērn īsi pēc Krievijas plašā iebrukuma Ukrainā Edgars Bertuks sociālajos tīklos ierakstīja, ka katru dienu ziedos Ukrainas armijai procentu no saviem līdzekļiem. Citādā formātā – ar ikmēneša maksājumu – viņš turpina atbalstīt varonīgo ukraiņu tautu, tāpat arī savā sporta apģērbu zīmolā “True Story” izveidojis jakas ar Ukrainas dizainu, un peļņa no to pārdošanas tiek ziedota cīņai pret agresoriem.

Bertuks bija apņēmies arī iziet Zemessardzes pamatapmācību, un tas šobrīd ir procesā. “Vasarā būs vieglāk to realizēt, apņēmība nav zudusi, jo nevaram uzelpot, ka tūlīt viss beigsies. Ja kāds domā, ka pasaulē un pie mums būs daudz lielāka drošība, tā ir ilūzija. Lai kā beigtos šis karš, atslābt nevarēs neviens,” “Latvijas Avīzei” pauda 2012. gadā par pasaules čempionu kļuvušais Bertuks.

Orientēšanās sportā Krievija un Baltkrievija izslēgta no starptautiskajām sacensībām. Ir tādi krievu sportisti, kas jau agrāk pārcēlušies uz dzīvi Skandināvijā un ieguvuši šo valstu pilsonību, un var startēt.

38 gadus vecais Edgars Bertuks sacensībās ārzemēs pārstāv Somijas klubu “Turun Metsankavijat”, februāra izskaņā viņš aizvadīja nometni Spānijā. “Šogad koncentrēšos uz pasaules čempionātu Šveicē, redzēs, kā ies ar gatavošanos, daudz strādāju ar fizioterapeitu pie dažādām problēmām, tāpēc tādu lielu gaidu man nav. Ceru sagatavoties stafetei. Latvijas izlasei ir jauns treneris Davids Stefanski, kurš agrāk strādāja ar Polijas izlasi, atkal ir sajūta, ka ejam pareizā virzienā, iepriekšējie pāris gadi bija taustīšanās. Stefanski darbosies vismaz līdz 2025. gadam, kad pasaules čempionāts notiks Somijā, tas ir mans galvenais mērķis, varēs arī labāk sagatavoties no apvidus viedokļa, Šveicē tas ir diezgan skarbs un augstu virs jūras līmeņa.”