Vairāk nekā 4000 rīdzinieku un pilsētas viesu pulcējās Doma laukumā, kur notika vērienīgais mūzikas festivāls “Scandifest”. Pasākumu organizēja Latvijas IT uzņēmums Scandiweb, kurš, atzīmējot festivāla 10 gadu jubileju, pirmo reizi to padarīja bez maksas pieejamu plašākai sabiedrībai.

Piektdien, 25. jūlijā, uz lielās festivāla skatuves, kāpa populāri Latvijas mūziķi un grupas – Patrisha, Ozols, Tautumeitas, MUUD, OLAS, Riga Reggae un citi. Īpašs notikums bija ārvalstu viesu – Ēģiptes populārākās repa grupas El Sawareekh uzstāšanās. Grupa, kuras video YouTube ir skatīti vairāk nekā miljardu reižu, bet populārākajam singlam pat pārsniedzot 500 miljonus skatījumu, uz Rīgu ieradās astoņu cilvēku sastāvā.

Koncertu vadīja Horens, un skatītāju atsaucība bija patiesi lieliska – Doma laukums bija pilns ar cilvēkiem, kuri baudīja šo muzikālo vasaras notikumu.

Festivāla apmeklētāji un paši mākslinieki īpaši novērtēja Scandiweb ideju uzņēmuma iekšējo korporatīvo pasākumu pārvērst par visiem pieejamu publisku festivālu. Šāds atvērts formāts ir lielisks piemērs tam, kā uzņēmumi var sniegt pozitīvu ieguldījumu pilsētas kultūras dzīvē, stiprinot ne tikai komandas garu, bet arī sabiedrības kopības sajūtu.

“Scandifest” skaidri parādīja, ka sabiedrībai atvērti korporatīvie pasākumi ir vērtīgs ieguldījums pilsētu dzīvē, un ja arī citi uzņēmumi sekos šim piemēram, tad ieguvēji būs visi – gan uzņēmumi, gan pilsētas iedzīvotāji, gan arī mākslinieki, un ne tikai Rīga, bet dažādas citas Latvijas pilsētas kļūtu vēl draudzīgākas kultūrai un cilvēkiem.

Festivāla organizatori bija padomājuši par visu – no atmosfēras līdz tehniskajām detaļām. Pēc koncerta mūziķi sociālajos tīklos dalījās ar pozitīvām emocijām un atsauksmēm. Tautumeitas pasākumu raksturoja kā “perfect summer night”, bet grupa MUUD atzina, ka šī viņiem bijusi “pirmā reize uz skatuves #fullband sastāvā,” proti, tik lielā sastāvā kopā ar dzīvo grupu.

“Scandifest ir mūsu pateicība gan komandai par kopā būšanu un radošumu, gan Rīgai par iedvesmu. Mēs ticam, ka tehnoloģiju uzņēmums var dot vērtību Latvijai ne tikai nesot tās vārdu pasaulē, bet arī piedaloties kultūras un sabiedrības dzīvē caur vērtībām, ko pārstāvam. Ceram, ka mūsu piemērs iedvesmos arī citus atvērt savus svētkus plašākai sabiedrībai,” norāda Antons Sapriko, Scandiweb dibinātājs un vadītājs.

Scandiweb ir viens no vadošajiem e-komercijas risinājumu izstrādātājiem Ziemeļeiropā, kas specializējas ekomercija apkalpojot tādus zīmolus kā Jaguar, Puma, The New York Times, PUMA, The Met, Samsung, University of Michigan un citus. Uzņēmums dibināts Latvijā pirms vairāk nekā 20 gadiem, un šobrīd tas nodarbina vairāk nekā 400 darbiniekus un apkalpo klientus vairāk nekā 30 valstīs, sniedzot būtisku ieguldījumu Latvijas ekonomikā.