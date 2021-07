Foto: Matej Kastelic/Shutterstock

Ar elektro­skrejriteni: turpmāk braukšana tikai pēc noteikumiem Ieteikt







Madara Briede, “Pratiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Palielinoties elektrisko skrejriteņu skaitam, pieaug arī satiksmes drošības riski. Šogad līdz 7. jūnijam Valsts policija fiksējusi 52 ceļu satiksmes negadījumus, kuros iesaistīti elektroskrejriteņu vadītāji. Lai veicinātu visu satiksmes dalībnieku drošību un regulētu šo braucamrīku iekļaušanos satiksmē, ieviesti grozījumi Ceļu satiksmes likumā un Ministru Kabineta noteikumos nr. 279 Ceļu satiksmes noteikumi, kas paredz to, kas drīkst pārvietoties ar elektroskrejriteni, kā arī kur un kā ar to drīkst braukt.

Līdz ar pieņemtajiem grozījumiem šajos normatīvajos aktos ir skaidri definēts, kas īsti tas par transportlīdzekli. Elektroskrejritenis ir ar elektromotoru aprīkots transportlīdzeklis, kura maksimālais ātrums nepārsniedz 25 km/h. Ar to drīkst braukt tikai viens cilvēks, turklāt ceļu satiksmē ar to ļauts piedalīties personām, sākot no 14 gadu vecuma, kam ir velosipēdista, AM, A1, B1 kategorijas vai traktortehnikas vadītāja apliecība. Bet no 18 gadu vecuma šī prasība nav nepieciešama. Būtisks nosacījums – šim braucamajam jābūt tehniskā kārtībā un aprīkotam ar bremzēm, kā arī braukšanas laikā priekšpusē jādeg baltas gaismas, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Elektroskrejriteņa vadītājam ieteicams lietot aizsargķiveri un tērpties atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Nedrīkst braukt, kur un kā pagadās

Elektroskrejriteņu vadītājiem jābrauc pa attiecīgā virziena velojoslu, velosipēdu ceļu vai gājēju un velosipēdu ceļu iespējami tuvāk tā labajai malai. Ja to nav, tad elektroskrejriteņu vadītājiem atļauts:

• braukt pa brauktuves daļu, kas apzīmēta ar 956. ceļa apzīmējumu;

• braukt pa nomali, dodot ceļu gājējiem;

• braukt pa ietvi vai kopīgo gājēju un velosipēdu ceļu, neapdraudot un netraucējot gājējus;

• braukt pa brauktuvi vienā rindā iespējami tuvāk tās labajai malai vietās, kur atļautais braukšanas ātrums nepārsniedz 50 km/h un kur satiksme nav intensīva.

Elektroskrejriteņu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas neapdraud ceļu satiksmes drošību.

Noteikumi aizliedz ar elektroskrejriteņiem braukt alkohola reibumā, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles. Nedrīkst arīdzan braukt, neturot stūri vai turoties pie cita braucoša transportlīdzekļa, vest pasažierus vai kravu, kas traucē vadīšanai vai apdraud citus ceļu satiksmes dalībniekus.

Šķērsot brauktuvi elektroskrejriteņu vadītājiem atļauts pa ietves vai nomales iedomāto turpinājumu, kā arī, netraucējot gājējus, pa gājēju pārejām, laikus samazinot braukšanas ātrumu vai nepieciešamības gadījumā apturot elektroskrejriteni.

Gājējiem, pārvietojoties pa ietvi, ir priekšroka attiecībā pret elektriskajiem skrejriteņiem.

Reģistrācija nav obligāta

Ja vēlas nogriezties pa kreisi vai apgriezties braukšanai pretējā virzienā krustojumos apdzīvotās vietās, kur nav iekārtots velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, elektroskrejriteņa vadītājam brauktuvju krustošanās vieta jāšķērso pa brauktuves labo malu, dodot ceļu tajā pašā virzienā taisni braucošajiem transportlīdzekļiem un tiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kam saskaņā ar braukšanas noteikumiem krustojumos ir priekšroka.

Uz ietves elektroskrejriteņiem atļauts stāvēt, ja tas netraucē gājēju pārvietošanos. Dzīvojamajā zonā, degvielas uzpildes stacijās un stāvvietās elektroskrejriteņu vadītājiem tāpat kā gājējiem un velosipēdu vadītājiem atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa brauktuvi visā tās platumā, turklāt minētajiem satiksmes dalībniekiem ir priekšroka, taču viņiem aizliegts nepamatoti traucēt citu transportlīdzekļu braukšanu.

Ja noteikumi tiks pārkāpti, elektroskrejriteņu vadītājiem varēs piemērot tādus pašus administratīvos sodus kā velosipēdistiem.

Patlaban skrejriteņu reģistrācija nav obligāta, bet brīvprātīga un ceļu satiksmē atļauts piedalīties arī ar nereģistrētiem elektroskrejriteņiem.