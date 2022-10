Publicitātes foto

Ar Huawei atbalstu tiek organizēta 2022. gada ICPC Eiropas mācību nometne, kurā topošie nozares līderi mācīsies risināt sarežģītas problēmas







No 14. līdz 16. oktobrim Polijas pilsētā Pjervošovā (Pierwoszów) norisināsies 2022. gada ICPC Eiropas mācību nometne, kuras organizēšanā piedalās Huawei. Vairāk nekā 200 dalībnieku no 50 augstskolu komandām pulcēsies kopā, lai mācītos risināt nozares būtiskākās problēmas. Nometnē piedalīsies dalībnieki ne tikai no Polijas, bet arī no 10 citām valstīm, tostarp Vācijas, Čehijas, Izraēlas, Ukrainas, Zviedrijas, Rumānijas, Šveices, Spānijas un Bulgārijas.

Pasākums programmēšanas un inovatīvu risinājumu entuziastiem

ICPC mācību nometne, kuru palīdz organizēt Huawei, norisināsies netālu no Vroclavas (Wrocław), Pjervošovas Milocinas (Miłocin) parkā. Tā ir programma, kas tika aizsākta Pasaules programmēšanas sacensībās (ICPC) – vienā no lielākajiem, senākajiem un prestižākajiem programmēšanas konkursiem pasaulē. Nometne ir paredzēta studentiem, kuriem būs iespēja pārbaudīt savas komandas darba prasmes un spēju risināt reālas problēmas. Turklāt šīs sacensības attīsta dalībnieku radošumu un veicina viņu inovatīvo domāšanu, sekmējot spēju strādāt spriedzes apstākļos.

ICPC mācību nometne ir radīta studentiem, kuri aizraujas ar programmēšanu, algoritmiem un interesējas par jautājumiem, kas saistīti ar datoru, datu apstrādes, sakaru vai informācijas termināļu nākotni. Huawei jau daudzu gadu garumā atbalsta dažādus projektus, kas virza zinātnes un tehnoloģiju attīstību. Uzņēmums ir stingri apņēmies veicināt nozares izaugsmi un pielāgošanos nākotnes vajadzībām.

ICPC – inovatīva, starptautiska mācību programma

ICPC mācību nometne, kurā Huawei spēlē lielu lomu, ir inovatīva un starptautiska mācību programma. Visa pasākuma laikā dalībnieki tiek gatavoti gaidāmajai sacensību sezonai, izmantojot mūsdienīgas un inovatīvas metodes. Programma sastāv no diviem posmiem.

Nometnes posms – tas ir tiešsaistes pasākums, kurā piedalās tikai tie, kuri februārī saņēma īpašus ielūgumus. Dalībnieki tika atlasīti, izvērtējot viņu sniegumu reģionālajos čempionātos.

Otrais posms – pasākumi, kas ir pieejami arī uzaicinātām personām. Pirmais pasākums notika augustā Šanhajā, bet oktobrī Polijā (Pjervošovā) notiks otrs.

Pateicoties Huawei atbalstam, ICPC mācību nometnē visi dalībnieki var piedalīties bez dalības maksas. Pasākums pulcēs visu ICPC dalībnieku, absolventu un mācībspēku kopienu. Šī ir lieliska iespēja apgūt efektīvas stratēģijas dažādu problēmu un uzdevumu risināšanai. Tā ir platforma, kur dalīties atziņās, iespēja pilnveidot programmēšanas prasmes un veids, kā vislabāk sagatavoties augsta līmeņa, prestižajām ICPC sacensībām.

Pasākuma dalībnieki var ne tikai papildināt savas zināšanas un sagatavoties gaidāmajām sacensībām. Katrā Mācību nometnes posmā viņiem ir iespēja arī laimēt lieliskas balvas, tostarp Huawei P50 Pro viedtālruņus, Huawei GT 3 Pro pulksteņus vai Huawei Matepad 11 planšetdatorus.

Huawei iegulda talantos – inovāciju virzītājspēkā

Būdams uz inovācijām orientēts pasaules mēroga IKT infrastruktūras līderis, Huawei iegulda miljoniem dolāru, sadarbojoties ar universitātēm un pētniecības iestādēm. Uzņēmums piedalās daudzās augstākā līmeņa sacensībās visā pasaulē, kā arī sponsorē tādus pasākumus kā ICPC, OCHO, IMO (Starptautiskā matemātikas olimpiāde) vai IMC (Starptautiskās matemātikas sacensības), atbalstot spožākos talantus un palīdzot viņiem paplašināt redzesloku.

Huawei organizētās mācību nometnes un citi talantu pasākumi pulcē izcilus mācībspēkus un talantīgākos matemātikas un programmēšanas jomas pārstāvjus. Tas sniedz viņiem iespēju tuvāk iepazīties ar uzņēmuma izstrādātajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Pateicoties pasākumam, viņi varēs arī paplašināt savas zināšanas par uzņēmumu izpētes un attīstības aktivitātēm.

Huawei uzskata, ka ir nepieciešams ieguldīt jaunajos talantos, jo tieši viņi ir inovāciju virzītājspēks. Pēdējo divu gadu laikā uzņēmums ir apmācījis vai pieņēmis darbā aptuveni 26 000 absolventu, no kuriem liela daļa ir piedalījušies Huawei organizētajās programmās un apmācībās. Huawei tic, ka, investējot jaunajos talantos, uzņēmums nodrošinās savu dzīvotspēju un spēs labāk risināt arvien pieaugošos nākotnes tehnoloģiskos izaicinājumus. Uzņēmums vienmēr ir atbalstījis pētniecību, talantus un inovācijas, un cer paplašināt zinātnes un tehnoloģiju robežas kopā ar izcilākajiem prātiem no visas pasaules.

Huawei Poland ir apņēmies palīdzēt talantu skaitam Polijā augt. Uzņēmums dara visu iespējamo, lai sasniegtu šo mērķi; novembrī tas izsludināja savas vadošās programmas „Seeds for the Future“ jauno versiju, kas palīdzēs studentiem sagatavoties viņu pirmajiem soļiem profesionālajā pasaulē. Plānotie 8 dienu kursi sniegs vairākiem desmitiem studentu no Polijas universitātēm iespēju uzzināt vairāk par mākslīgo intelektu, 5G tehnoloģijām un jaunākajiem sasniegumiem zaļās enerģijas tehnoloģiju jomā. Turklāt Huawei daudzu gadu garumā mērķtiecīgi strādā pie dzimumu atšķirības mazināšanas izglītības pieejamībā, strādājot kopā ar Izglītības fondu „Perspektywy“ projektā „Dziewczyny na Politechniki!“ un atbalstot kampaņu #WiedzaNaMaPłci.