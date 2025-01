Foto: Unsplash

Ārā būs viss cits, tikai ne ziema. Laika prognoze ceturtdienai







Ceturtdien Latvijā rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē, prognozē sinoptiķi. Debesis būs pārsvarā apmākušās. Daudzviet uzlīs, kā arī veidosies dūmaka, vietām var sabiezēt migla.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +3..+7 grādiem.

Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, dienā mākoņu sega kļūs biezāka un var veidoties dūmaka. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumu, dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz +5..+6 grādiem.

Eiropas lielākajā daļā laikapstākļus nosaka plašs anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī Latvijā no 1021 hektopaskāla valsts ziemeļos līdz 1027 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novada dienvidos.

Apledojums vietām Latgalē un Vidzemē apgrūtina braukšanu

Ceturtdienas rītā apledojums vietām Latgalē un Vidzemē apgrūtina braukšanu, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas valsts ceļi”.

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 38 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, Daugavpils šosejas posmā no Jēkabpils līdz Paterniekiem, kā arī autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posmā no Daugavpils līdz Rušeņicai un uz Daugavpils apvedceļa.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Saldus, Talsu, Ventspils, Tukuma, Jēkabpils, Limbažu, Valmieras, Alūksnes, Valgas, Gulbenes, Preiļu un Madonas apkārtnē.

Autovadītājus aicina rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.

Vietām Latvijā īslaicīgi līst

Ceturtdienas rītā debesis virs Latvijas ir pārsvarā mākoņainas, vietām īslaicīgi līst, liecina meteoroloģiskā informācija.

Rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu 7-13 metri sekundē, Ventspilī reģistrētas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa kvalitāte laba.

Gaisa temperatūra plkst.5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem bija no -0,5 grādiem Dagdā līdz +4,7 grādiem Kolkā.

Sniegs Latvijā praktiski ir nokusis, un dažās upēs sākusies ūdens līmeņa pazemināšanās, citviet turpinās kāpums. Kurzemes upēs ūdens līmenis pārsvarā ir zemāks par janvāra sākumā sasniegto maksimumu, citos reģionos ūdens līmenis vairākās upēs ir augstāks nekā janvāra pirmajās dienās.

Rīgā dienvidrietumu vējš pūš ar ātrumu 4-7 metri sekundē, brāzmās līdz 9 metriem sekundē. Gaisa temperatūra +2..+3 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijā bija +2..+5 grādi.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 15.janvārī bija +19 grādi Grieķijas salās un +23 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -19 grādi kalnos Rumānijā un -28 grādi Krievijas Eiropas daļas ziemeļaustrumos.