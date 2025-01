Īrijā aukstuma viļņa dēļ tūkstošiem mājsaimniecību traucēta elektroapgāde.

Daļā Īrijas gaisa temperatūra šorīt noslīdēja līdz mīnus sešiem grādiem pēc Celsija, un meteorologi prognozē, ka naktī uz ceturtdienu varētu palikt vēl aukstāks, temperatūrai pazeminoties līdz mīnus astoņiem grādiem pēc Celsija. Laikapstākļu uzlabošanās gaidāma tikai piektdien un nedēļas nogalē.

Visā Īrijā līdz piektdienai izsludināti brīdinājumi par aukstumu, apledojumu un bīstamiem apstākļiem uz ceļiem. Izsludināti arī brīdinājumi par sabiedriskā transporta kavēšanos un aicināts sekot līdzi mājdzīvnieku stāvoklim.

Slikto laikapstākļu dēļ bez elektroapgādes palikušas aptuveni 4000 mājsaimniecību, zemnieku saimniecību un uzņēmumu. Reģionos, kurus piemeklējis vislielākais sals, tūkstošiem mājsaimniecību traucēta arī ūdens apgāde.

