Arī mazi solīši noved pie lieliem mērķiem! Horoskopi 14.oktobrim







Auns

Izdari visu, ko esi plānojis un pat vēl vairāk. Jo pastāv visai liela iespēja, ka tu šodien savos plānos satiksi kaut ko tādu, kas uz labu mainīs visu tavu dzīvi. Bet, ja slinkosi, tas paies tev garām.

Vērsis

Šī diena būs viena no veiksmīgākajām, kādas tev pēdējā laikā bijušas. Izmanto to, jo zvaigznes pret tevi ir noskaņotas ļoti labvēlīgi.

Dvīņi

Tavi centieni nepaliks nepamanīti, taču lielu veiksmi arī tie nesola. Tomēr pārdzīvot par to ir lieki, jo arī mazi solīši noved pie lieliem mērķiem.

Vēzis

Neaizmirsti par tiem cilvēkiem, kas tev ir svarīgi un mīļi. Arī tu viņiem esi vajadzīgs, taču, ja tu neizrādi savu uzmanību, viņi var no tevis novērsties.

Lauva

Tev nevajadzētu šodien novērsties no izvirzītajiem mērķiem. Jo tālāk tu no tiem iesi, jo vairāk kļūdas savā ceļā pieļausi.

Jaunava

Ja dzīve tev ir devusi mazu devu rūgtuma, nevajag uzreiz visu pārvērst par rūgtumu. Tā gadās, taču tas nebūt nenozīmē, ka tavā dzīvē nav bijis nekā salda. Degunu augšā!

Svari

Tu būsi ideāls objekts, ja runa ir par mācībām. Tava atmiņa būs lieliskā formā un tu spēsi uztvert ļoti daudz jaunas informācijas. Tātad, veiksies tiem Svariem, kas šodien ir ieplānojuši kaut ko apgūt.

Skorpions

Tevi kāds šodien centīsies novērst no galvenās ieceres. Un jo vairāk tu no tās attālināsies, jo lielāka iespēja, ka tu pieļausi kļūdas. Tavs galvenais uzdevums ir nepieļaut to un turpināt darīt to, ko biji plānojis.

Strēlnieks

Tu šodien varēsi tikt galā teju ar jebkuru situāciju, lai kāda tā arī nebūtu. Taču diena, par spīti, nepiedāvās tev tādas situācijas – gluži otrādi, tā būs rimta un mierīga. Un gandrīz nemaz nenovirzīsies no plāna. Bet arī tas ir lieliski!

Mežāzis

Tev vajadzētu izvēlēties kompromisus un, pirmkārt, jau sevis paša dēļ. Jo ietiepšanās tev ne tikai nepalīdzēs atrisināt situāciju, bet pat to vēl pasliktinās.

Ūdensvīrs

Būs visai grūti šodien atrast enerģiju savos spēkos. Tu jutīsies iztukšots un noguris. Ja vien tev ir iespēja, atpūties. Uzlādē savu organismu!

Zivis

Kad kāds tev šodien pajautās “un ko tu par to domā”, centies savu viedokli paust diplomātiski, jo pastāv liela iespēja, ka tavus vārdus ļoti pārpratīs.