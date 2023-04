Lieldienu olu neparasta rotāšana

FOTO. Asprātīgas un jautras idejas Lieldienu olu rotāšanai







Autore: Džuljeta Leiterte

Lieldienās līdztekus tradicionālajai olu krāsošanai sīpolu mizās meklējam arvien jaunus veidus to rotāšanai.

* Faberžē olas top diegošanās manierē, t. i., olai (putuplasta sagatavei) ar PVA līmi pielīmē kokvilnas vai viskozes diegus. Līmēšanas procesā ar adāmadatas palīdzību no diegiem veido dažādus līkloču rakstus.

* Olas ligzdiņā – arī šajā variantā putuplasta olu aplīmē ar minētajiem diegiem. Tikai šoreiz olu sāk aplīmēt no vidus virzienā uz galu, lai būtu notīta no galvas līdz kājām ar skaistas krāsas pavedieniem. Ligzdiņu gatavo no mežģīņu sedziņas, kuru izmērcē uz pusi ar ūdeni atšķaidītā PVA līmē. Sedziņā iesēdina ar plēvi aptītu olu (lai nenosmērējas) un atstāj uz nakti, lai iegūst vajadzīgo formu. No rīta noņem olai plēvi un ieliek sedziņā. Gatavs!

* Ja ir preses pīle, kāpēc nevar būt preses ola? Domāts, darīts. Putuplasta sagatavi ar PVA līmes palīdzību aplīmē ar avīzes izgriezumiem. Pa virsu to (olu) dekorē ar no avīzes izgrieztiem tauriņiem.