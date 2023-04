Foto: Lita Krone/LETA

Lieldienās – no 7.aprīļa līdz 10.aprīlim – elektrovilcieni kursēs atbilstoši brīvdienu grafikam, aģentūru LETA informēja AS “Pasažieru vilciens” pārstāvji.

Tie dīzeļvilcieni, kas tradicionāli kursē tikai nedēļas nogalēs, 6.aprīlī brauks pēc piektdienas grafika, savukārt 10.aprīlī – pēc svētdienas grafika.

Iespēju robežās pirms svētkiem un to laikā dīzeļvilcienu kursēšanas maršrutos braucieniem no Rīgas uz reģioniem un atpakaļ tiks palielināts vagonu skaits.

Pieskaņojoties garo brīvdienu atpūtas paradumiem, atsevišķiem tālo galamērķu reisiem ir mainītas to izpildes dienas. Piemēram, reisi no Rīgas uz Liepāju piektdien, 7.aprīlī, un svētdien, 9.aprīlī, un no Liepājas uz Rīgu sestdien, 8.aprīlī, ir atcelti. To vietā ir norīkots vilciens no Rīgas uz Liepāju ceturtdien, 6.aprīlī, un pirmdien, 10.aprīlī, un no Liepājas uz Rīgu piektdien, 7.aprīlī.

Jau vēstīts, ka “Pasažieru vilciena” apgrozījums pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, bija 52,379 miljoni eiro, kas ir par 18,7% vairāk nekā 2021.gadā, savukārt kompānijas peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa pieauga par 0,2% – līdz 592 350 eiro.

2022.gadā “Pasažieru vilciens” pārvadāja 15, 694 miljonus pasažieru, kas ir par 40,2% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2021.gadā.

“Pasažieru vilciens” ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no “Latvijas dzelzceļa” veiktajām funkcijām. Iepriekš “Pasažieru vilciens” 100% bija “Latvijas dzelzceļa” meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.















