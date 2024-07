Foto. Scanpix/AP Photo/Danylo Pavlov, File

Astrologs nosauc laiku, kad Krievija "dāvās patiesus murgus" visai Ukrainai – cilvēki sastings no šausmām







Ukraiņu astrologs Dmitro Urāns brīdināja ukraiņus, ka 2024. gada jūlijs būs ļoti grūts. Pēc viņa teiktā, Krievija pastrādās zvērības un veiks masveida raķešu uzbrukumus: “Diemžēl jūlijs būs ļoti grūts un bīstams. Jaunā mēness karti aizēno Marsa un Urāna konjunkcija Vērsī. Precīzs konjunkcijas datums ir 15. jūlijs, aspekts ir spēkā no 5. līdz 26. jūlijam. Jaunā mēness diagramma, Marss Vērsī ir saistīts ar Krievijas asteroīdu. Šis savienojums būs spēkā visu jūlija pirmo pusi, norādot uz ļoti agresīvām un militārām Krievijas Federācijas darbībām.”

Viņš piebilda, ka periodi no 6. līdz 4. augustam un no 5. līdz 26. jūlijam iezīmēsies ar biežiem un spēcīgiem raķešu triecieniem Ukrainas enerģētikas un militārajiem objektiem. Iespējams, ka šis būs F-16 lidmašīnu pirmās izmantošanas laiks, un Krievija atbildēs ar pilnu zvērību programmu, par to raksta Unian.

“Īpaši bīstama norāde ir uz zonām, kur atrodas mūsu atomelektrostacijas. Iespējams, Krievijas Federācija Ukrainā centīsies pabeigt visu, ko tā var pabeigt, un sagrābs pēc iespējas vairāk teritoriju Donbasā. Visticamāk, šie necilvēki centīsies uzsākt sarunas ar Ukrainu no spēka pozīcijām sakarā ar ļoti būtisku iznīcināšanu un militāru eskalāciju jūlijā kaujas laukā Donbasā ārkārtīgi smagiem sitieniem, lai sarunu laikā ieņemtu sev izdevīgāko pozīciju.” – piebilda astrologs.

Arī Urāns atzīmēja vēl vienu svarīgu aspektu. 15. jūlijā Urāns un Marss savienosies vietā, kur atrodas zvaigznes Algola zodiaka projekcija. Algols (no arābu “Al Ghul”, kas nozīmē “dēmons”, “ļaunuma gars”). “Pasaules astroloģijā tas sniedz traģiskus notikumus, kas padara cilvēkus sastingušus no šausmām. Ir ļoti grūti pateikt, kas īsti notiks. Papildus notikumiem, kas saistīti ar karu Ukrainā, pastāv liela iespējamība, ka apkārtnē notiks lieli terora akti pasaulē,” secināja eksperts.