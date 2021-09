Princis Harijs

Šodien, 15.septembrī princis Harijs atzīmē savu 37.dzimšanas dienu. Lai arī viņš ir viens no visvairāk apspriestajiem britu karaliskās ģimenes locekļiem pasaulē, ir daži fakti, kas vēl aizvien ir maz zināmi.

Lūk, 11 mazāk zināmi fakti par princi Hariju:



1. Princis Harijs nemaz nav Harijs

Īstais un pilnais prinča vārds skan šādi: Henrijs Čārlzs Alberts Deivids Mauntbatens-Vindzors. Bērnībā puisēnu par Hariju sāka saukt ģimenes lokā un tagad šis vārds pat tiek izmantots oficiālos avotos.

2. Vai princis Harijs patiešām ir prinča Čārlza dēls?















Princis Čārlzs, pildot karaliskos pienākumus

Baumas par to, ka Harijs nav prinča Čārlza dēls, izskanēja jau sen. Daudzi uzskata – Harija īstais tēvs ir Džeims Hjūits, kurš patiesi ir vizuāli līdzīgs Harijam – arī viņam ir rudi mati. Un arī princese Diāna savulaik atzinās, ka viņai ar šo vīrieti patiešām bija romantiskas attiecības. Taču ir viens bet – princese Diāna ar Hjūitu iepazinās vairākus gadus pēc tam, kad princis Harijs jau bijs piedzimis! Patiesībā prinča Harija rudā matu krāsa nāk no princeses Diānas ģimenes – vairākiem viņas tuviniekiem bija rudi mati.



3. Skolā nebija teicamnieks

1998.gadā princis Harijs sāka mācīties prestižajā “Eton College”, kuru ir absolvējuši vismaz 20 Lielbritānjas premjerministri. Tur Harijs pastiprināti apguva ģeogrāfiju un mākslas vēsturi. Tomēr mācībās viņš nebija pārlieku centīgs un sekmīgs. Izlaiduma eksāmenos vairākos priekšmetos viņš saņēma “C novērtējumu” (analogi 10 baļļu sistēmā – kā 4 balles) un tikai mākslas vēsturē “A novērtējumu (10 baļļu sistēmā – no 8 līdz 10 ballēm).

4. Dienējis Afganistānā

Veselas 77 dienas princis Harijs ir dienējis karstajos punktos Afganistānā. Tiesa, viņa vecmāmiņa, karaliene Elizabete II jau kopš sākta gala par šo ieceri, ka karaliskās ģimenes mantinieks dienē karstajos punktos, nebija sajūsmā un, galu galā, viņai izdevās panākt to, ka Hariju no šī dienesta atsauca.

5. Bija liels grupas “Spice Girls” fans

Savulaik, kad Lielbritānijā radās grupa “Spice Girls”, kur viena no grupas dalībniecēm bija tagadējā karaliskās ģimenes paziņa Viktorija Bekhema – futbolista Bekhema sieva, princis Harijs bija karstasinīgs šīs grupas fans. 1994.gadā, kad viņš bija devies vizītē uz Āfriku, viņam izdevās satikties ar grupas dalībniecēm un pat aprunāties. Vēlāk viņš teica, ka tas esot bijis viens no spilgtākajiem momentiem viņa dzīvē.

6. Princis Harijs ir saimniecisks

Neraugoties uz savu titulu un to, ka viņš audzis karaliskajā ģimenē, kur ikdienā saimniecības darbus padara apkalpojošais personāls, viņš ir ļoti saimniecisks vīrietis. Nekad nav slēpis, ka viņam nav problēma pašam pieskrūvēt skapīti pie sienas un reiz pat, viesojoties kādā pasākumā pie cilvēkiem viņu mājās, viņš pamanījis, ka nedarbojas kabeļtelevīzija. Viņš uzreiz ķēries klāt problēmai un to viņam izdevies novērst.



7. Bijis Ziemeļpolā

Princis Harijs ir pirmais britu karaliskās ģimenes pārstāvis, kas bijis Ziemeļpolā. Viņš arī savulaik teicis, ka vēlētos būt pirmais no monarhiem, kas nokļūst kosmosā.

8. Reģistrējies sociālajos tīklos

Savulaik izmantojot vārdu Spaiks Velss, princis Harijs bija reģistrējies sociālajā tīklā “Facebook” (šobrīd konts vairs nav aktīvs). Bet laikā, kad viņš sāka satikties ar Meganu Mārklu un šīs attiecības vēl turēja noslēpumā, Harijs bija reģistrējies vietnē “Instagram” ar lietotājvārdu @SpikeyMau5. Cik zināms, šobrīd Harijam nav aktīvu kontu nevienā no soctīkliem.

9. Harijs netic tam, ka mammas nāve bija nejauša





















































































Princese Diāna - prinču Viljama un Harija mamma

Princis Harijs vairākkārt intervijās uzsvēris, ka viņš vēl aizvien netic tam, ka princeses Diānas traģiskā autoavārija bija nejauša. Viņš uzskata, ka viņa mamma tika izsekota un nogalināta apzināti.



10. Viņš valkā laulības gredzenu

Atšķirībā no citiem monarhu ģimenes vīriešiem, kuriem nav pieņemts ikdienā valkāt laulības gredzenu, princis Harijs to valkā.

11. Vistuvākās attiecības bija ar vectētiņu

































































































Lielbritānijas karalienes Elizabetes II vīrs, princis Filips

Kad 1997.gadā traģiskajā autoavārijā bojā gāja prinča Harija un viņa vecākā brāļa Viljama mamma princese Diāna, Harijs bija vien 12 gadus vecs. Emocionālais satricinājums zēna dzīvē bija tik spēcīgs, ka viņš norobežojās no visa un visiem. Vienīgais, kurš spēja likt Harijam runāt un pat smaidīt bija viņa vectētiņš princis Filips. Tieši viņš visvairāk rūpējās par puikām pēc princeses Diānas nāves. Tieši viņš ar Hariju pavadīja brīvdienas un brīvo laiku. Princis Filips devās mūžībā šī gada aprīlī, nesagaidot savu 100.dzimšanas dienu. Skumji, ka Harijs nepaspēja atvadīties no sava vectētiņa un diemžēl arī – izrunāties… Princis Filips pēc tam, kad Harijs un Megana atteicās no pienākumiem britu karaliskajā ģimenē, neslēpa savu sašutumu un neizpratni par mazdēla rīcību.



