Foto. AP Photo/Bela Szandelszky

ASV pagarina licenci atsevišķu enerģētikas darījumu veikšanai ar Krievijas finanšu iestādēm Ieteikt







ASV Valsts kases departaments (OFAC) pirmdien, 29.aprīlī, pagarināja vispārējo licenci, kas atļauj veikt atsevišķus ar enerģētiku saistītus darījumus ar finanšu iestādēm, tostarp Krievijas Centrālo banku, Sberbank un Alfa-Bank, liecina informācija Valsts kases tīmekļa vietnē .

Reklāma Reklāma

Ar vispārējo licenci līdz 2024. gada 1. novembrim tiek pagarināta atļauja veikt darījumus, kas pretējā gadījumā būtu aizliegti saskaņā ar ASV sankcijām.

OFAC norāda, ka visi ar enerģētiku saistītie darījumi, kuri aizliegti ar Rīkojumu 14024, līdz šā gada 1.novembra plkst. 12:01 pēc austrumu vasaras laika ir atļauti, ja tajos iesaistīta viena vai vairākas no šādām struktūrām: Valsts korporatīvā banka attīstības un ārējo ekonomisko sakaru jautājumos “Vnesheconombank”; valsts akciju sabiedrība “Bank Financial Corporation Otkritie”; atklātā akciju sabiedrība “Sovcombank”; valsts akciju sabiedrība “Sberbank of Russia”; akciju sabiedrība “VTB Bank”; akciju sabiedrība “Alfa-Bank”; valsts akciju sabiedrība “Rosbank”; valsts akciju sabiedrība “Bank Zenit”; “Bank Saint-Petersburg Public Joint Stock Company”, kā arī jebkurš uzņēmums, kurā vienai vai vairākām iepriekš minētajām personām tieši vai netieši, individuāli vai kopā pieder 50 % vai lielāka līdzdalība, un Krievijas Federācijas Centrālā banka.

Saskaņā ar OFAC tīmekļa vietnē teikto, vispārējā licencē minētais termins “saistīts ar enerģētiku” nozīmē naftas, tostarp jēlnaftas, naftas produktu, dabasgāzes u.c, vai citu produktu, no kuriem var iegūt enerģiju, piemēram, ogļu, koksnes vai lauksaimniecības produktu, ko izmanto biodegvielas ražošanai, vai urāna jebkādā formā, ieguvi, ražošanu, pārstrādi, sašķidrināšanu, gazifikāciju, regazifikāciju, konversiju, bagātināšanu, transportēšanu vai iegādi, kā arī izstrādi, enerģijas ražošanu, pārvadi vai apmaiņu, izmantojot jebkādus līdzekļus, tostarp kodolenerģiju, siltumenerģiju un atjaunojamos enerģijas avotus.