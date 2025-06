Foto: LETA

Jau vēstījām, ka šodien Rīgas centrā sestdien bez būtiskiem starpgadījumiem noritēja tradicionālais praida gājiens, kas pulcēja vairākus simtus cilvēku. Savās pārdomās, kāpēc praids ir vajadzīgs, sociālajā tīklā “Facebook” dalījās Kārlis Streips.

“Labrīt visapkārt! Piecēlos es šorīt un atvēru aizkaru uz loga un konstatēju, ka uz rūts bija lietus lāses. Izrevidēju savā galvā vakar vakarā LTV nakts ziņās dzirdēto, ka šodien būšot daļēji mākoņains, un gaisa temperatūra, kā teica meteoroloģe, “nepārsniegs +19.” Plus vēl ik pa brīdim līs. Acīmredzot tajā skaitā īsi pirms brīža, kad piecēlos es. Datorā apgalvots, ka Rīgā lietus šodien nebūs vispār. Ja tā, tad prieks par to, jo …

Šodien ir Praida diena! Visu nedēļu ir bijusi Praida nedēļa un visu mēnesi ir bijis Praida mēnesis, bet šodien, tā teikt, ir tā kulminācija ar pasākumiem visu dienu Vērmaņdārzā, tajā skaitā ar gājienu, kurš, lieki teikt, būs patīkamāks bez līšanas nekā ar to.

Viens, ko par praidošanu šogad gribu konstatēt, ir fakts, ka šorīt paskatījos, kur citur ir praida pasākumi un uzzināju, ka 2025. 28. jūnijā tādi ir Sanhuānā Puertoriko, Bristolā Lielbritānijā, Sinsinati ASV, Budapeštā Ungārijā (tur režīms centās aizliegt, bet labi ļaudis parādīja pigu un maršēs vienalga), Ķelnē, Denverā, Dublinā, Kīvestā, Leksingtonā Kentuki, Parīzē, Mehiko, Minhenē, Nešvilā un citur… bet nevienā no tiem sarakstiem neatradu Rīgu!

Nezinu, kas ir atbildīgs par Rīgas Praida izsludināšanu starptautiski. Pieļauju, kās gribēja interesēties konkrēti par Praidu šeit, viņš Internetā sameklēja konkrētu informāciju, bet tādu trūkumu šorīt biju spiests piefiksēt.

Zinu, mūsu tautā (un ne tikai) ir ļaudis, kuri sakās esam neizpratnes pilni par to, kāpēc šāds pasākums ir vajadzīgs. “Arguments”, ja to tā nosaukt, parasti ir apmēram šāds: “Man nekas nav pret gejiem, bet kāpēc jums tas viss man ir jābāž rīklē? Kāpēc tam jābūt publiski un uz ielas?”

Parasti, kad ieraugu šādu “pārliecību,” mans instinkts ir pieņemt, ka rakstītājs ir heteroseksuāli noskaņota persona, un tādā gadījumā konstatēju, ka ļoti ceru, ka heteroseksuāli noskaņotā persona ar savu sirdspuķīti nekad, nekad, nekad nemaigojas uz ielas. Nesadodas rociņās un dievs pasargi, neapkampjas, un neskūpstās, jo tā nepārprotami ir seksualitātes demonstrēšana uz ielas. Fui, pē! Tā tevi mamma mācīja? Uz ielas uzvesties kā slampai?

Būtība Praidam ir vienkārša. Vidējais heteroseksuālais cilvēks nekad nav sastapies ar nicinājumu skolā tāpēc, ka viņš ir “citādāks.” Pret vidējo heteroseksuālo cilvēku netika vērsts mobings vai bulijings, kas “citādiem” bērniem un jauniešiem var būt īstens murgs.

Vidējam heteroseksuālajam cilvēkam nekad nebija jāpiedzīvo tā diena, kad Latvijas Republikas Saeimas deputāts viņu nosauca vārdā “kaku stūmējs.”

Nebija jāpiedzīvo tā diena, kad Latvijas Republikas Saeima ar vajadzīgo konstitucionālo vairākumu noteica, ka heteroseksuālajai personai nav tiesību laulāties un nekad tādas nebūs.

Nebija jāpiedzīvo tā diena, kad Latvijas Republikas Saeimā iesniegts likumprojekts, kurā pateikts, ka heteroseksuālā persona neeksistē vispār, kā tas ir ar pašreizējo domu, labot Satversmi, lai noteiktu, ka ir tikai divi dzimumi. Līdz ar to noliedzot transpersonu eksistenci kā tādu.

Nebija jāpiedzīvo tā diena, kad piedāvāta iespēja rakstīt komentārus portālam, kurš ir spiests atslēgt komentēšanas iespējas tāpēc, ka viena daļa sabiedrības grib nevis spriest par komentāra tēmu, bet gan bļaut par to, kāpēc “pidars” ir iedomājies te kaut ko skaidrot?

Lūk, kāpēc Praids ir vajadzīgs — ar visu to parādīt, ka mūsu kopiena eksistē vienalga un par spīti visiem, kuri labprātāk gribētu to redzēt aizejot.

Un par visu vairāk — ja Tev kaut kas par Praidu nepatīk, tad neej uz Praidu un neskaties. Tev ir visas iespējamās tiesības sēdēt savā migā un vārīties savā sulā, un varu garantēt, ka nevienam Praidā gabals tāpēc nenokritīs.

Bet saproti arī to, ka Praida pasākumos Tu neesi centrālā figūra. Jautājums nav par Tevi un tavām “emocijām” vai “bailēm” vai aizspriedumiem. Kurā brīdī uzdrīkstējies iedomāties, ka visa pasaule riņķo ap Tevi un tikai ap Tevi?

LGBTQ+ kopiena ir pieradusi pie tā, ka viena sabiedrības daļa pret to vienkārši izturēsies histēriski. Ja Tu esi viens no tiem, kuri par to izdzirdot iekrīt eksistenciālā panikā, tad padomā labi, kāpēc tas tā ir. Ja tu, piemēram, būtu eksistenciālā panikā par visiem kuriem ir zilas acis, vai tas būtu loģiski?

Ceru, ka visiem šodien Rīgā un citur Praids būs skaists un jauks un iekļaujošs un draudzīgs un mīļš. Pret idiotiem politikā cīņu varēsim turpināt rīt.