Pāvests Leons XIV vērsies pie Ukrainas tautas, paziņojot, ka mūsu ticība pašlaik tiek smagi pārbaudīta. “Ticēt nenozīmē jau zināt visas atbildes, bet cerēt uz to, ka Dievs ir ar mums un dāvā mums Savu žēlastību,” viņš uzsvēra.

Turklāt ierakstos platformā “X” (Twitter) viņš norādīja, ka ticība nozīmē arī to, ka tieši Kungs teiks pēdējo vārdu, un “dzīve uzvarēs nāvi”.

Viņš izteica savu līdzjūtību visiem, kuri cieš Ukrainā, tostarp vecāka gadagājuma cilvēkiem, bērniem un jauniešiem. “Īpaši ģimenēm, kas bēdājas par saviem tuviniekiem. Es dalos jūsu sāpēs par gūstekņiem un šī bezjēdzīgā kara upuriem,” viņš piebilda.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis reaģēja uz šiem ierakstiem, pateicoties Pāvestam par viņa vārdiem, pastāvīgajām lūgšanām un līdzjūtību Ukrainas tautai.

“Kopā mums jāpārtrauc šī patvaļīgā Krievijas agresija un jāaizsargā nevainīgas dzīvības. Ir vajadzīga taisnīga miers. Mēs arī būsim ļoti pateicīgi par jūsu palīdzību, lai atgrieztu visus mūsu cilvēkus – pieaugušos un bērnus, kurus pret viņu gribu tur Krievijas gūstā,” cerību pauda Ukrainas prezidents platformā “X”.

Thank you, Your Holiness @Pontifex, for your continued prayers and compassion for Ukraine and our people.

Together we must stop this wanton Russian aggression and protect innocent lives. A just peace is needed. And we would also deeply appreciate your kind help in bringing back… https://t.co/R0hYZUZ0mU

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2025