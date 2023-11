Ikoniskā ādas jaka, kuru mūziķis Maikls Džeksons valkāja astoņdesmitajos gados, nosolīta par 250 000 mārciņām (306 000 ASV dolāriem), Foto: REUTERS/SCANPIX

ASV popzvaigznes Maikla Džeksona ikoniskā ādas jaka pārdota izsolē par 250 000 mārciņām







Ikoniskā ādas jaka, kuru ASV mūziķis Maikls Džeksons (Michael Jackson) valkāja pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados, ir nosolīta par 250 000 mārciņām (306 000 ASV dolāriem). Sākotnēji gan ticis lēsts, ka par melnbalto jaku, ar ko Džeksons savulaik bija piedalījies “Pepsi” reklāmā, tiks saņemti līdz pat 400 tūkstoši mārciņu, tā vēstīja britu medijs “BBC“.

Popmūzikas ikonas Džeksona jaka bija tikai viens no vairāk nekā 200 ar slaveniem mūziķiem saistītiem piemiņas priekšmetiem, kuri tika izsolīti Londonā – šajā pašā izsolē tika pārdota arī Džordža Maikla žakete un Eimijas Vainhausas „Bee Hive” parūka. Zem izsoles āmura nonāca arī ar Deividu Boviju, “Oasis”, “The Beatles”, Elvisu Presliju, “Queen” un Johnny Marr saistīti priekšmeti.

Maikls Džeksons šo melnbalto jaku valkāja 1984. gadā – pirmajā no vairākām reklāmām, kuras ar superzvaigznes piedalīšanos tika veidotas bezalkoholisko dzērienu uzņēmumam “Pepsi”. Šīs reklāmas publikas atmiņā galvenokārt palikušas ar gadījumu, kad filmēšanas laikā Džeksonam aizdegās mati, radot viņam nopietnus galvas apdegumus. Tobrīd gan viņam mugurā bija cita jaka.

ASV popzvaigzne Maikls Džeksons uzstājas sava “HIStory World Tour” koncerta laikā Vīnē, 1997.gada 2. jūlijā. Foto: REUTERS/SCANPIX

Salīdzinājumam, piemēram, “Wham!” zvaigznes Džordža Maikla (George Michael) La Rocka jaka, kuru viņš valkāja, kad duetā kopā ar ASV dziedātāju Aretu Franklinu (Aretha Franklin) ierakstīja mūziku filmai “I Knew You Were Waiting (For Me)”, tika pārdota par 93 750 mārciņām (115 000 ASV dolāriem), kas ir ievērojami vairāk nekā sākotnējā orientējoši noteiktā pārdošanas cena no 30 000 līdz 60 000 mārciņām.

Vēl viens no visdārgāk pārdotajiem priekšmetiem bija britu dziedātājas Eimijas Vainhausas parūka, kura redzama viņas 2007. gadā filmētajā mūzikas videoklipā dziesmai “You Know I’m No Good” no viņas pēdējā izdotā studijas albuma “Back To Black.” Tā tika pārdota par 18 750 mārciņām (22 900 ASV dolāriem), kas ir nedaudz vairāk, nekā šī priekšmeta sākotnējā novērtējuma apakšējā robeža.

Taču tādi priekšmeti kā grupas “AC/DC” Angusa Janga “Gibson” ģitāra un ierobežota tirāžas “Yellow Submarine Beatles” mūzikas automāts (jukebox) tā arī palika nepārdoti.

Izsoles rīkotāja “Propstore” mūzikas un plakātu direktors Marks Hočmans (Mark Hochman) pirms izsoles paskaidroja: „Kaut arī Džeksonam piederošās piemiņas lietas jau iepriekš pārdotas par daudziem tūkstošiem, tostarp melna fedora cepure, kuru viņš valkāja tieši pirms savas slavenās moonwalk dejas 1983. gadā, Parīzes izsolē šī gada septembrī pārdota par 77 640 eiro, tomēr šī ir bijusi pirmā reize, kad daudzi citi no šiem slavenajiem mūziķiem reiz piederējušiem priekšmetiem nonākuši publiskā izsolē.”