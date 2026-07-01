Foto: Gatis Dieziņš, JIC

ASV spēkiem piedāvā prioritāru piekļuvi Latvijas militārajām bāzēm un poligoniem 0

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LETA
18:53, 1. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

ASV spēkiem tiek piedāvāta prioritāra piekļuve Latvijas militārajām bāzēm un poligoniem, tostarp sabiedrotajiem ir pieejams Sēlijas militārais poligons, ASV kara ministra vietniekam starptautiskās drošības jautājumos Danielam Cimermanam norādījis Aizsardzības ministrijas (AM) valsts sekretārs Airis Rikveilis.

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Trešdien Rikveilis tikās ar Cimermanu, lai pārrunātu sadarbību un aktuālos aizsardzības jautājumus.

Latvijas un visa Baltijas reģiona drošība nav iedomājama bez ciešas sadarbības ar ASV. Sabiedroto militārā klātbūtne Latvijā un kopīgie centieni, stiprinot gan Nacionālo bruņoto spēku kapacitāti, gan austrumu robežu, praktiski apliecina vienotību. Brīdī, kad Latvija piedzīvo strauju aizsardzības spēju izaugsmi, ASV sniegtā pieredze un atbalsts ir ieguvis jaunu un vēl ciešāku stratēģisko nozīmi, norādījis Rikveilis.

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Tikšanās laikā tika pārrunāta ASV militārā klātbūtne Baltijas reģionā, kas dod spēcīgu atturēšanas signālu Krievijai un sniedz drošības garantijas Latvijas sabiedrībai.

Sarunā apspriests Baltijas valstu ieguldījums kolektīvajā aizsardzībā, norādot, ka Baltijas valstis ir starp tuvākajiem ASV sabiedrotajiem Eiropā un sniedz maksimālu pienesumu alianses kopējai drošībai, aizsardzībai novirzot 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Apspriestas arī citas aizsardzības aktualitātes, tostarp Baltijas aizsardzības līnijas veidošana reģiona drošības stiprināšanai, Latvijas bruņoto spēku attīstība un citi jautājumi.

Sarunā Rikveilis uzsvēra, ka ASV spēkiem tiek piedāvāta prioritāra piekļuve Latvijas militārajām bāzēm un poligoniem, tostarp sabiedrotajiem ir pieejams Sēlijas militārais poligons.

Puses pārrunāja ASV sniegto atbalstu drošības jomā, kam ir liela nozīme savstarpējās savietojamības veidošanā. Pateicoties šim atbalstam, Latvijas Nacionālie bruņotie spēki spēj efektīvi atbalstīt ASV operācijas visā pasaulē. Latvijas puse apliecināja gatavību sniegt atbalstu ASV vadītajām operācijām Hormuza šaurumā.

Vizītes laikā Cimermans tikās arī ar aizsardzības ministru Raivi Melni (JV), lai pārrunātu aktuālos reģionālās drošības jautājumus un sadarbības stiprināšanu.

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