Foto: REUTERS/SCANPIX
Foto: REUTERS/SCANPIX
Ilustratīvs attēls Foto: REUTERS/SCANPIX

Militārajā bāzē “Lielvārde” top moderns helikopteru angārs – projekts izmaksās iespaidīgu summu 0

LETA
20:24, 6. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Militārajā bāzē “Lielvārde” piektdien norisinājās svinīgā piemiņas kapsulas iemūrēšanas ceremonija, iezīmējot jauna tehniskā angāra un laukuma būvniecības sākšanu, aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijā (AM).

Kokteilis
Neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei: kam vajadzētu izvairīties no sarkanās, bet kam – no zaļās
Par gāzes apkuri 1040 eiro, mums ar zemes siltumsūkni 938 eiro! Privātmāju īpašnieki dalās ar janvāra milzīgajiem rēķiniem 1
“Paldies LTV par šausmīgo komentēšanu, pārslēdzu uz Eurosport kanālu!” Latvieši ecējas par Olimpisko spēļu tiešraidi 1
Lasīt citas ziņas

Kā informē AM, pasākumu apmeklēja aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P). Viņš norāda, ka jauna tehniskā angāra un laukuma būvniecība ir svarīgs solis Latvijas Gaisa spēku spēju stiprināšanā.

“Pēc būvniecības pabeigšanas angārs primāri kalpos kā mājvieta mūsu UH‑60M “Black Hawk” helikopteriem un tā personālam. Vienlaikus tas būs pielāgots arī esošo un nākotnē plānoto lidaparātu apkopei un remontiem,” uzsver aizsardzības ministrs.
CITI ŠOBRĪD LASA
Vai šī nav pircēju maldināšana? Jānis neizpratnē par cenu zīmi “Rimi” veikalā
VIDEO. “Tēti mēs tevi gaidījām!” Bērni un mīļotās sirsnīgi sagaida mājās Latvijas armijas karavīrus
“Jānītis paņem kredītu” un ekonomika uzsprāgst: speciālisti brīdina, ka drīz Latvijā piedzīvosim riskantu “déjà vu”

Vidējas klases helikopteru nomaiņas projektā, kur Latvija iegādājas četrus UH‑60M “Black Hawk” helikopterus, tika identificēta vajadzība pēc atbilstošas infrastruktūras helikopteru ekspluatācijas vajadzībām, tādējādi lemts par jauna tehniskā angāra un laukuma izbūvi militārajā bāzē “Lielvārde”.

Izstrādājot angāra tehniskās prasības, aizsardzības nozare konsultējās gan ar sabiedrotajiem, kuri jau izmanto šādus helikopterus, kā arī vadījās pēc Eiropas un NATO apstiprinātajiem standartiem, kas nosaka prasības Gaisa kuģu apkopes un remonta organizācijai.

Apsildāmais helikopteru angārs būs paredzēts helikopteru UH-60M helikopteru izvietošanai, remontdarbnīcām, noliktavām un nepieciešamajam aprīkojumam.

Tāpat tur atradīsies darba telpas gan lidojošajam, gan tehniskajam un inženiertehniskajam personālam, kā arī to varēs izmantot ienākošo vienību atbalstam.

Līgums par būvniecību tika noslēgts 2025. gada jūnijā ar uzņēmumu SIA “Mapi būve” un kopējās izmaksas sastāda vairāk kā 13 miljonus eiro. Atbilstoši plānam, angāru paredzēts nodot ekspluatācijā 2027. gada februārī.

Jau ziņots, ka Latvija ir iegādājusies četrus helikopterus UH-60M “Black Hawk”, kas nomainīja fiziski un morāli novecojušos, padomju laikā ražotos Mi-17 gaisakuģus, kas tika izmantoti meklēšanas un glābšanas darbos, ugunsgrēku dzēšanai no gaisa, medicīniskai evakuācijai un gaisa transportēšanai, kā arī atbalstam mācību operācijās.

2018. gada septembrī Ministru kabinets atbalstīja četru jaunu helikopteru “Black Hawk” iegādi aptuveni 175 miljonu eiro vērtībā, slēdzot starpvaldību līgumu ar ASV. Pirmie helikopteri tika piegādāti 2022. gada nogalē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Jauna viesnīca ar skatu uz tankiem? Kadagā top pārsteidzoša iecere pie pašas bāzes
Bruņu vestu sāga Latvijas armijā: septiņu gadu iepirkums, nodokļu nemaksāšana un kriminālprocess
Nozīmīgs solis aizsardzības spēju stiprināšanā: Latvijā straujiem soļiem taps prettanku mīnu ražotne
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.