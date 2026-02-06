Militārajā bāzē “Lielvārde” top moderns helikopteru angārs – projekts izmaksās iespaidīgu summu 0
Militārajā bāzē “Lielvārde” piektdien norisinājās svinīgā piemiņas kapsulas iemūrēšanas ceremonija, iezīmējot jauna tehniskā angāra un laukuma būvniecības sākšanu, aģentūru LETA informēja Aizsardzības ministrijā (AM).
Kā informē AM, pasākumu apmeklēja aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P). Viņš norāda, ka jauna tehniskā angāra un laukuma būvniecība ir svarīgs solis Latvijas Gaisa spēku spēju stiprināšanā.
Vidējas klases helikopteru nomaiņas projektā, kur Latvija iegādājas četrus UH‑60M “Black Hawk” helikopterus, tika identificēta vajadzība pēc atbilstošas infrastruktūras helikopteru ekspluatācijas vajadzībām, tādējādi lemts par jauna tehniskā angāra un laukuma izbūvi militārajā bāzē “Lielvārde”.
Izstrādājot angāra tehniskās prasības, aizsardzības nozare konsultējās gan ar sabiedrotajiem, kuri jau izmanto šādus helikopterus, kā arī vadījās pēc Eiropas un NATO apstiprinātajiem standartiem, kas nosaka prasības Gaisa kuģu apkopes un remonta organizācijai.
Tāpat tur atradīsies darba telpas gan lidojošajam, gan tehniskajam un inženiertehniskajam personālam, kā arī to varēs izmantot ienākošo vienību atbalstam.
Jau ziņots, ka Latvija ir iegādājusies četrus helikopterus UH-60M “Black Hawk”, kas nomainīja fiziski un morāli novecojušos, padomju laikā ražotos Mi-17 gaisakuģus, kas tika izmantoti meklēšanas un glābšanas darbos, ugunsgrēku dzēšanai no gaisa, medicīniskai evakuācijai un gaisa transportēšanai, kā arī atbalstam mācību operācijās.
2018. gada septembrī Ministru kabinets atbalstīja četru jaunu helikopteru “Black Hawk” iegādi aptuveni 175 miljonu eiro vērtībā, slēdzot starpvaldību līgumu ar ASV. Pirmie helikopteri tika piegādāti 2022. gada nogalē.