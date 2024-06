ASV tiesa trešdien atbrīvoja tīmekļa projekta “Wikileaks” dibinātāju Džūljenu Asanžu pēc tam, kad viņš saskaņā ar vienošanos ar ASV varasiestādēm trešdien tiesā atzina savu vainu, lai izbeigtu savu gadiem ilgušo juridisko drāmu.

Tiesa Asanžam piesprieda 62 mēnešu cietumsodu, kas atbilst laikam, ko viņš pavadījis apcietinājumā Lielbritānijas cietumā, tiesas ceļā cīnoties pret izdošanu ASV. Tas deva iespēju Asanžu atbrīvot.

Tiesas sēde notika ASV Klusā okeāna teritorijas Ziemeļu Marianas salu galvaspilsētā Saipanā. Šī vieta izvēlēta, jo Asanžs nevēlējās doties uz ASV pamatteritoriju, kā arī tādēļ, ka Ziemeļu Marianas salas neatrodas tālu no Asanža dzimtās Austrālijas.

Paredzēts, ka pēc tiesas sēdes Asanžs izlidos uz Austrāiju.

Vašingtona vēlējās tiesāt Asanžu par ASV pretspiegošanas likumu pārkāpumu saistībā ar 2010.gadā “Wikileaks” publicētajiem tūkstošiem nopludināto militāro un diplomātisko dokumentu.

Vienojoties ar ASV, Asanžs piekrita atzīt vainu vienā apsūdzības punktā par sazvērestību, lai iegūtu un izplatītu valsts aizsardzības informāciju, un viņam tika atceltas apsūdzības 17 citos punktos.

Vienošanās arī paredzēja Asanžam piespriest cietumsods, kas atbilstu laikam, ko viņš pavadījis apcietinājumā Lielbritānijas cietumā.

Saipanā Asanžs ieradās no Lielbritānijas tūlīt pēc tam, kad pirmdien tika atbrīvots no apcietinājuma.

Ar šo vienošanos par vainas atzīšanu izbeigta Asanža gandrīz 14 gadus ilgusī juridiskā drāma.

Asanžam 2019.gadā ASV federālā zvērināto tiesa izvirzīja apsūdzības 18 punktos saistībā ar nacionālās drošības dokumentu publicēšanu.

Paziņojums par šo vienošanos izskanēja divas nedēļas pirms tam, kad Asanžam bija jāierodas tiesā Lielbritānijā, lai pārsūdzētu lēmumu, ar kuru tika apstiprināta viņa izdošana ASV.

Asanžs kopš 2019.gada aprīļa atradās apcietinājumā stingri apsargājamajā Belmāršas cietumā Londonā.

Viņš tika apcietināts pēc tam, kad septiņus gadus pavadīja, slēpjoties Ekvadoras vēstniecībā Londonā, lai izvairītos no izdošanas Zviedrijai, kur viņam tika izvirzītas apsūdzības seksuālā uzbrukumā, kas galu galā tika atceltas.

Imagine. From over 5 years in a small cell in a maximum security prison. Nearly 14 years detained in the UK.

To this.

For the "privilege" Julian Assange must pay over half a million US dollars. Please help if you can: https://t.co/bBkYB5mycE #AssangeJet pic.twitter.com/Qau948K94v

— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024