"Atkāpšanās vispār ir viena no sarežģītākajām taktiskajām operācijām," Slaidiņš par atkāpšanos no Avdijivkas







TV 24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Nacionālo bruņoto spēku (NBS) majors Jānis Slaidiņš skaidro, kāda varētu būt situācija, Ukrainas armijai atkāpjoties no Avdijivkas.

“Atkāpšanās vispār ir viena no sarežģītākajām taktiskajām operācijām,” stāsta majors Jānis Slaidiņš.

Ir jāizveido sinhronizācijas matrica: kura vienība atkāpjas, cikos tā atkāpjas. “Turklāt,

ja tas notiek ar kauju, tad visi plāni var izrādīties nelietderīgi, sākot tos realizēt.”

“Atkāpšanās ir ļoti sarežģīts taktikas veids. Kā tas notiks, tas, protams, jāskatās no reālās situācijas, kāda tobrīd ir,” stāsta Slaidiņš.

Viņš atgādina: “Mēs zinām, vēsturē ir bijušas ļoti daudz sekmīgu atkāpšanos. To pašu vācu atkāpšanās no Demjanskas katla izvirzījuma, kur vācieši atkāpās, ka sarkanarmija to visu palaida garām. Mūsdienu apstākļos tas noteikti ir sarežģītāk.”

Sladiņš atkāroti uzsver, ja tas notiek ar kauju, situācija var izvērsties visādi.