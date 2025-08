Vilis Krištopans: “Visi “Iphone” atņem enerģiju un vēlēšanos kaut ko sasniegt, es nezinu, kas ar šo paaudzi būs” Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” trīs dažādu paaudžu pārstāvji, Vilis Krištopans, Jānis Kisiels un Kalvis Vītoliņš, diskutēja par mākslīgā intelekta ietekmi uz pusaudžu spēju socializēties un aktīvi piedalīties sabiedrībā.

Reklāma Reklāma

“Man ir basketbola skola, kura pastāv jau 26 gadus, tur trenējās 2400 bērni arī tur viss ļogās,” stāsta Krištopans. “Bērni negrib, viņiem nav godkārības, visi “Iphone” atņem enerģiju un vēlēšanos kaut ko sasniegt, es nezinu, kas ar šo paaudzi būs,” viņš sacīja.

Diskusijā iesaistījās arī Jānis Kisiels, uzsverot sistēmiskas problēmas un izglītības nozīmi jauniešu attīstībā:

“Es domāju, ka būs ļoti grūti ierobežot mākslīgā intelekta attīstību. Ja mēs skatāmies, tad ir gan pozitīvas lietas, gan negatīvas. Es domāju, ka mums galvenokārt ir jāuztraucas tieši par jauniešiem, kuriem nav stabila mentālā veselība un kritiskā domāšana, tur izglītojošām iestādēm ir jācenšas veicināt, lai bērni vairāk komunicētu savā starpā un socializētos.”

“Es domāju, ka pie tā ir jāstrādā un ar to būs ļoti grūti cīnīties,” viņš piebilst.

Savukārt Kalvis Vītoliņš dalījās ar personīgu piemēru un pārdomām par iespējamiem risinājumiem: “Es esmu pārsteigts, bet mana meita ir ierobežojusi sava dēla kāri pēc mākslīgā intelekta.”

“Varbūt cilvēkiem ir jāstāsta, ka mākslīgais intelekts nav dzīvs, bet gan statistika.”

“Iespējams, ka vecākiem jāmēģina apvienoties un jāveido mākslīgais intelekts priekš bērniem, kuri cenšas sazināties.” Viņš arī minēja kādu interesantu piemēru no ārzemēm: “Tika atklāta Indijas kompānija, kura it kā bija mākslīgais intelekts, bet patiesībā tie bija indieši, kuri izlikās par mākslīgo intelektu, ierosinājums vecākiem ņemt piemēru no indiešiem un atbildēt uz bērnu uzdotajiem jautājumiem.”