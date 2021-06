Vēdiskais filozofs, attiecību kontultats, krišnaīts Uģis Kuģis ar sievu Lindu. Foto: ekrānuzņēmums

Sekss tradicionāli tiek uzskatīts par būtisku attiecību stūrakmeni, taču cik liela loma tam atvēlēta vēdiskā attiecību modelī? To TV šovā “Mīla burbulī” skaidro Latvijas populārākais krišnaītu pāris Uģis Kuģis un viņa sieva Linda. Abi neslēpj – intīmai tuvībai viņu attiecībās ir otršķirīga loma. Daudz svarīgākas ir garīgās vērtības un rūpes vienam par otru.

“Sievietei svarīga ir priekšspēle, mīļums, bet vīrietim vajag tikai seksu, tā viņš ir veidots.” saka Uģis Kuģis. Tieši tāpēc viņš uzsver, cik nozīmīgi vīrietim attiecībās apmierināt šīs sievietes smalkās vajadzības un tad viņa arvien mazāk vēlēšoties seksuālu kontaktu.

“Tas nenozīmē, ka viņa negrib, viņai vienkārši ir citas intereses,” saka vēdiskais filosofs.

“Arī mēs strādājam pie šīs smalkās seksuālās baudas. Es ļoti labi apzinos, ka mana seksuālā bauda ir ēdienā. Es to ļoti labi apzinos. Sieva mani apmierina ar izgludinātām drēbēm, kas man arī ir bauda. Mēs pie tā strādājam, tas nenozīmē, ka pie seksuālām attiecībām nestrādājam. Mums seksuālās attiecības izpaužas krietni savādāk, nekā klasiskajā modelī. Tas nav ne labi ne slikti, tās ir mūsu vibrācijas, uz kurām mēs tiecamies,” – tā Uģis Kuģis.

Viņš arī aicina aizdomāties par to, cik pārvērtēta ir seksa nozīme attiecības un salīdzina to ar dzīvnieku kopošanos. “Sekso kaut katru dienu cik gribi. Tik jautājums ir, kāpēc tu to dari? Ja tu apzinies, ka gribi apmierināt savas dzīvnieciskās vēlmes, tad otram to tā arī godīgi pasaki… Vidēji cilvēks nodarbojas ar seksu divas minūtes, jautājums, ko mēs darīsim vēl 23 stundas un 58 minūtes? Cūkas seksuālās attiecības un orgasmu bauda 30 minūtes. Varbūt nākamajā dzīvē labāk par cūkām piedzimt? Vai par pērtiķiem, kuri var pāroties 20 reizes dienā?” – tiešs savos izteikumos ir Uģis.

“Ir jāsaprot, kur mēs atrodamies – ja ģimenē ir forši seksoties, davai dariet to – runājieties savā starpā, pētiet un izmēģiniet visus caurumus, kas ir ķermenī, visas rotaļas, sakarieties gaisā, mēģiniet, bet jautājums – vai tiešām tas ir tas, kam cilvēks ir radīts?” – viņš retoriski jautā.

