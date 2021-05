Foto: ekrānuzņēmums

"Tie ir spermas donori!": Uģis Kuģis skarbi izsakās par vīriešiem, kas neaudzina savus bērnus







“Es tos vīriešus, kas “uztaisa” bērnu, pamet un neliekas ne zinis, saucu par spermas donoriem. Tēvs ir tas, kurš uzņemas atbildību. Lai ari kur tu būtu, tev par savu bērnu ir jāparūpējas.” Šādu pārliecību attiecību šova “Mīla burbulī” jaunākajā sērijā paudis vēdiskais filosofs Uģis Kuģis.

Slavenību pāri šovā diskutēs par ģimenes vērtībām, kā arī vecāku un bērnu savstarpējā attiecībām, pieskaroties arī jautājumam, kas raisa diskusijas – vai vecāki ir tie, kas bērnu radījuši vai tomēr tie, kas audzinājuši?

Multimākslinieks Horens interesēsies, vai ir taisnība, ka vīrietim ir vieglāk pieņemt sievietes bērnus no iepriekšējām attiecībām, uz ko Uģis Kuģis sacīs, ka tas ir grūti abiem. Ir dabiski vēlēties arī vēl pāra kopīgus bērnus, kas, protams, nes līdzi arī papildus izaicinājumus.

Tāpat šī šova sērijā Horena sieva Lusinē pastāstīs, kā veidoja attiecības ar vīra bērniem un paskaidros, kāpēc nav prasījusi atļauju satikties ar mīļoto.

Šlāgerdziedātājs Sandis Kiops pārsteigs kolēģus un skatītājus paziņojot, ka bērnus nemīl un nevēlas, bet dziedātāja Jenny May ar vīru Gati atklās, kā viņu ģimenē pēc vairākiem Anglijā pie mammas pavadītiem gadiem ienācis Gata dēls no pirmās laulības, kurš sākumā Jenny May neesot pārāk ieredzējis, kā arī dalīsies pieredzē, kā veidot attiecības ar pusaudzi.

