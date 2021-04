Bokseris Kaspars Kambala (no kreisās) un vēdiskais filozofs Uģis Kuģis (no labās). Publicitātes foto. Kolāža – la.lv

"Tu man sāc te "topīt"! Nesaki, ko man darīt, tu man neesi nekas!": sportists Kaspars Kambala pamatīgi saķeras ar krišnaītu Uģi Kuģi







Visiem labi zināms teiciens – no mīlestības līdz naidam ir tikai viens solis. To spilgti apliecinās realitātes šova “Mīla burbulī” jaunākā sērija, kur uzvirmos skaļš skandāls starp populāro sportistu Kasparu Kambalu un vēdisko filosofu Uģi Kuģi.

Viss iesāksies pavisam nevainīgi – Uģis Kuģis pārējiem šova kolēģiem, kuri piekrituši mājsēdes laiku veltīt attiecību uzlabošanai, ierosinās apspriest šķietami nevainīgo – pienākumu dalīšanas tēmu. Pāri liks galdā visas kārtis un atklāsies, ka pašu Uģi Kuģi pie plīts teju nav iespējams sastapt, jo visu mājas soli veic sieva Linda, Kasparu Kambala bauda neticamu mīļotās Olga appuišošanu, kura uzskata – vīrieša labsajūta ir simtprocentīgs sievietes pienākums, bet Sandis Kiops ar savu “kukainīti” Dainu absolūti “neiespringstot” un kā paši saka – tver dzīvi viegli, bez pienākumiem un tā, lai ir ērti, nevis “kaut kādai tīrībai, kārtībai.”

Taču uz slidenas takas sarunu ievirzīs Horena dzīves biedrene Lusine – arī viņa atklāti saka, mājas soli uzņēmusies uz saviem pleciem, kamēr vīrs rūpējas par ģimenes labklājību un visu “kontrolējot,” bet atzīšanās, ka pāris dzīvojot pēc principa – “sieva kalpo vīram, bet vīrs kalpo dievam” raisīs neprognozējamas sekas. Tas kļūs par teju sarkano lupatu Kaspara Kambalas acīs, kurš vēlēsies precizēt – kuram dievam – un rosinās Uģi Kuģi viest skaidrību šajā jautājumā.

“Ļoti grūti ir pieņemt to, ka viss nāk no Dieva. Viss, kas notiek, nāk no Dieva. Tas principā ir visās reliģijās, pieņem to dzīvē. Pat zāles stiebriņš nepakustās bez viņa ziņas,” – skaidros vēdu pārzinātājs.

Taču Kaspars saniknosies vēl vairāk: “Nevajag te man teikt, ko pieņemt un ko nepieņemt. Tu neesi mans skolotājs un es varu pieņemt, ko es gribu. Tu nepajautāji manu viedokli, vai es arī domāju, ka viss nāk no Dieva. Tu uzreiz man sāc bāzt kaut ko mutē – pieņem to, tā ir! (…) Es nesaku, ka tavi principi ir nepareizi, es tev uzdodu jautājumus, bet tu man sāc kaut ko teiksim atklāti – topīt. Tu neesi ne mans tētis, ne mans skolotājs. Tu neesi nekas – izsaki savu viedokli, bet nesaki, ko man darīt!” – vārds pa vārdam un Uģa Kuģa seja kļūs aizvien drūmāka, kamēr Kaspars, gluži kā ringā, skaļi un uzstājīgi argumentēs savas pārdomas, bet Sandis Kiops ierosinās abiem tik tiešām satikties uz īstu boksa maču.

Vai tas notiks, vai gluži otrādi – nemiernieki spēs rast kompromisu strīdā? Skaties visu sēriju šovakar, 16.aprīlī plkst. 21:00 kanālā “STV Pirmā!”.

