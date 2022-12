Garas, garas rindas! Šoferi visā Latvijā izmanto iespēju "uztankoties" par krietni lētāku cenu

Ja vairāki tirgotāji vienlaikus var piemērot tik lielas atlaides, cik pamatots ir tagadējais degvielas cenas sadārdzinājums? Ieteikt







“Latvijas Avīze” un Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vakar, 15. decembrī, degvielas tirgotājs “Cirkle K Latvia”, sekojot uzņēmuma tradīcijām un iniciatīvai Eiropas valstīs, pirmo reizi bija izsludinājis “Degvielas dienu”, uz trim stundām pēcpusdienā cenu visās savās uzpildes stacijās samazinot par 15 centiem. Uz šo akciju operatīvi reaģēja arī citi degvielas tirgotāji.

“Latvijas Avīze” vakar pēcpusdienā novēroja, ka 95. markas benzīns “Neste Latvija” maksāja 1,447 eiro par litru, bet “Circle K Latvija” – 1,464 eiro par litru. Arī “Virši-A” vēstīja, ka piektdien šajās degvielas uzpildes stacijās “īpaši zema cena degvielai”. “Circle K Latvia” preses relīzē rakstīja, ka īpašā trīs stundu akcija ir “dāvana ikvienam autobraucējam, lai svētku laikā izdotos kaut nedaudz samazināt ikdienas tēriņus”.













Augsto degvielas cenu nomocītie

Šāda akcija Latvijā norisinoties pirmo reizi un esot daļa no uzņēmuma Eiropas iniciatīvas.

“Circle K” ziņoja, ka akcija vienlaikus norisinājusies uzņēmuma grupas 2000 degvielas uzpildes stacijās, “kas nozarē Eiropā ir pirmā tik liela vēriena akcija”.

Rezultātā šobrīd joprojām augsto degvielas cenu nomocītajiem autobraucējiem interese bija tik liela, ka akcijas stundu laikā Rīgā pie degvielas uzpildes stacijām veidojās lielas rindas, kas pārauga sastrēgumos blakus ielās. Aģentūra LETA ziņoja, ka auto rindas pie degvielas uzpildes stacijām veidojās arī Jelgavā un Tukumā.

Rīgā līdz ar to kavējās arī sabiedriskais transports. “Rīgas satiksme” ziņoja, ka šo sastrēgumu dēļ sabiedriskais transports galvaspilsētā kavējies apmēram 40 minūtes no paredzētā grafika – tas viss, neskatoties uz to, ka sabiedriskais transports tomēr ir priviliģētā stāvoklī un daudzviet kustas pa tikai tam paredzētām, speciālām joslām. Pārējie satiksmes dalībnieki sākumā bija neizpratnē, pēc tam kļuva dusmīgi, jo nācās pārplānot dienas darbus un maršrutus.

Sociālajos tīklos tie, kas bija tikuši pie lētākās degvielas, rakstīja, ka ilgi neesot bijis jāstāv – cits gaidījis 15–20 minūtes, cits gan arī pusstundu.

Īgnākie rakstīja, ka, “gaidot rindā uz degvielas pistoli, “nokurina” vairāk nekā iegūst no akcijas”.

Bet tādi ļaudis, kas “kapeiku neskaita”, snobiski secināja: “15 centu samazinājums par litru ir 7–10 eiro kopējais ietaupījums, ja pieņem, ka degvielas tvertne pilnīgi tukša. Nez, visi, kas stāv apmēram stundu rindā darba dienas vidū, tik lēti vērtē savu stundu?”

Visiem šoferiem tagad gan arī radies jautājums – ja vairāki tirgotāji vienlaikus var piemērot tik lielas atlaides, cik pamatots ir tagadējais degvielas cenas sadārdzinājums un tās veidošanās uzraudzība?