Auto tirdzniecība Rīgā – pie kā izdevīgāk iegādāties?







Auto tirdzniecība ir ar plašu konkurenci ne tikai jaunu spēkratu iegādē, bet arī lietotu automašīnu segmentā. Tomēr, pērkot lietotus auto no dažādiem pircējiem, jārēķinās ar vairākām papildus izmaksām. Pie kā izdevīgāk iegādāties – par to lasi turpmākajā rakstā.

Sludinājumi, autoplači, sertificēti lietotu auto tirgotāji – šie ir visbiežāk sastopamie varianti, kā iegādāties jaunu lietotu auto. Katra no šīm opcijām nāk ar papildus izmaksām gan iegādes brīdī, gan auto lietošanas laikā. Ņem vērā, ka ne visi tirgotāji piedāvā, piemēram, garantiju, kas lieti noderēs pēc iegādes brīža. Pie tam, ne vienmēr par labu nāks fakts, ka auto iegādāsies ļoti ātri – kaut tajā pašā dienā. Tāpēc saproti, kurš no trim variantiem ir izdevīgākais no apkopes un iegādes izmaksu viedokļa.

Iegāde no sludinājuma

Lietotu auto tirdzniecība Rīgā notiek ne tikai autoplačos vai sertificētos tirgotājos, bet bieži vien arī internetā, izmantojot sludinājuma portālus. Daudz un dažādi auto pieejami sludinājumos – no ļoti veciem līdz pat jauniem un mazlietotiem. Pārsvarā tos piedāvā privātpersonas jeb šo auto tiešie īpašnieki, taču starp sludinājumiem redzami arī autoplaču piedāvājumi.

Viens no iegādes no sludinājuma lielākajiem plusiem ir darījuma noformēšanas ātrums. To iespējams izdarīt jau kaut vai tajā pašā dienā. Tomēr jāņem vērā, ka visbiežāk norēķini noritēs skaidrā naudā nevis ar pārskaitījumu, nesaņemsi darījumu apliecinošu dokumentu par notikušu transakciju, kā arī nevarēsi lūgt pēc palīdzības, ja kas ar auto notiks.

Un tieši šajā aspektā iegāde no sludinājuma uzskatāma par visneparocīgāko. Tev nāksies segt gan pārrakstīšanas izmaksas CSDD, gan, iespējams, iegādāties apdrošināšanu – OCTA, kas ir obligāta, vai arī KASKO. Ja automašīna nav aprīkota ar kādu no komplektiem, kā, piemēram, riepām, tad arī tās tev nāksies iegādāties jaunas. Visas apkopes, remonti, defektu novēršana, uzturēšanā ziemā un vasarā – iegādājoties no sludinājuma, izmaksas segt nāksies pašam.

Iegāde no autoplača

Bieži vien veiksmīga auto tirdzniecība norit autoplačos, kas spēj piedāvāt klientam to, ko tas atnācis atrast. Autoplači Latvijā ir pietiekami daudz – gan Rīgas tuvākajā apkārtnē, gan Latvijas lielākās vai mazākās pilsētās. Lai arī, iespējams, saņemsi kvalitatīvu auto par saprātīgu cenu, tomēr jāņem vērā, ka līdzīgi kā iegādājoties auto no sludinājuma, daudzas izmaksas būs uz paša pleciem.

Auto pārrēģistrācijas izmaksas, iespējamas apdrošināšanas iegāde (OCTA vai KASKO), kā arī turpmākie remonti gan ziemā, gan vasarā – ar to kā minimums jārēķinās, ja dosies iegādāties auto uz šiem tirgotājiem. Ļoti retos variantos atradīsi tādu iespēju kā garantijas saņemšanu, kas tādējādi ļaus defektu gadījumā vērsties pie garantijas sniedzēja.

Autoplači gan varēs darījumu noformēt oficiāli – sastādīt līgumu vai piešķirt rēķinu, kā arī ir ar iespēju saņemt maksājumu bezskaidrā naudā. Ja vajadzīgās summas trūkst, tad šie tirgotāji piedāvā līzinga noformēšanas iespēju, kas gan tev kā turpmākajam auto īpašniekam nozīmē papildus izmaksas peļņas procentu ziņā līzinga devējam vairāku gadu garumā.

Iegāde no sertificēta tirgotāja

Auto tirdzniecība Rīgā nav iedomājama bez sertificētiem tirgotājiem – gan auto saloniem, kuros var iegādāties svaigas noteiktas automašīnas markas, gan sertificētiem lietotu auto tirgotājiem, kas šajā segmentā prot piedāvāt pašu labāko.

BRC Autocentrs ir viens no lietotu auto sertificētajiem tirgotājiem, kas piedāvā dažāda veida auto modeļus, markas – pieejamas visām gaumēm un vajadzībām. Šī tirgotāja mājaslapā var ērti atrast vēlamo automašīnu, kā arī saprast iegādes un iespējamos līzinga nosacījumus. Atšķirībā no automašīnas iegādes, izmantojot sludinājumu vai autoplaci, tad sertificēts tirgotājs piedāvās arī garantiju – BRC Autocentra gadījumā līdz pat 24 mēnešiem. Tas nozīmē, ka defektu gadījumā varēsi vērsties pie garantijas sniedzēja, nevis labot auto par saviem līdzekļiem.

Automašīnas pārrakstīšanas procesu nodrošinās pārdevējs, vienīgi izdevumus gan būs jāsedz pašam, bet apdrošināšanas izmaksas iespējams iekļaut jau pārdošanas cenā, vai arī tirgotājs palīdzēs ar labākā piedāvājuma saņemšanu. Līzinga noformēšanas gadījumā gan atceries, ka zināmu laika posmu līzinga devējam nāksies maksāt peļņas procentus. Samaksāt par darījumu gan varēsi bezskaidrā naudā un darījums tiks noformēts oficiāli.

Lietotu auto tirdzniecība Rīgā ir ar plašām izvēles iespējām, tomēr, ja jāizvēlas, tad labāk iegādāties jaunu lietotu auto no sertificēta lietota auto tirgotāja, kas nodrošinās iegādātā auto garantiju uz vismaz nākamajiem diviem gadiem. Tostarp vērojama sīva konkurence un plašs piedāvājums, tāpēc izvērtē kārtīgi, no kura iegādāties nākamo automašīnu.

