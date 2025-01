Ilustratīvs foto. Foto: Edijs Pālens/LETA

Autovadītāj, esi vērīgs! Spēlfilmas filmēšanas laikā Rīgā gaidāmi būtiski satiksmes ierobežojumi







No otrdienas, 28. janvāra, līdz trešdienai, 19. februārim, norisināsies spēlfilmas “HUMINT” filmēšanas sestais posms, kura laikā Lāčplēša, Zirgu, Reimersa, Stabu, Kleistu un Lielajā ielā, kā arī Spilves lidostā, tās pieguļošajās teritorijās un apkārtnē, Lidoņu un Daugavgrīvas ielā spēkā būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Par satiksmes ierobežojumiem pārējos filmēšanas posmos pašvaldība informēs atsevišķi, informē Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļa.

Otrdien, 28. janvārī, filmēšanas darbi noritēs Lāčplēša, Zirgu, Reimersa un Stabu ielā savukārt trešdien, 29. janvārī, Kleistu un Lielajā ielā. Tāpat no trešdienas, 29. janvāra, līdz pat trešdienai, 19. februārim, filmēšana norisināsies Spilves lidostā, tās pieguļošajās teritorijās un apkārtnē, Lidoņu un Daugavgrīvas ielā.

No trešdienas, 29. janvāra, plkst. 12.00 līdz trešdienai, 19. februārim, slēgs transportlīdzekļu satiksmi Spilves lidostas piebraucamajā ceļā no Daugavgrīvas ielas līdz Spilves lidostai, nodrošinot iedzīvotāju un uzņēmumu, kuri atrodas minētajā ielas posmā, transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Filmēšanas norises vietās spēkā būs transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi. No pirmdienas, 27. janvāra, plkst. 18.00 līdz otrdienas, 28. janvāra, plkst.12.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Lāčplēša ielas posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, ieskaitot preču piegādes zonas, un Lāčplēša ielas posmā no Avotu ielas līdz Aleksandra Čaka ielai, izņemot invalīdu stāvvietas un preču piegādes zonas.

No pirmdienas plkst. 20.00 līdz otrdienas plkst. 18.00 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā Zirgu ielas posmā no Meistaru ielas līdz Doma laukumam un Kalpaka bulvāra posmā no ēkas Kalpaka bulvārī 8 (ieskaitot) līdz Krišjāņa Valdemāra iela. Minētajā laika periodā Zirgu ielā esošās trīs Iepirkumu uzraudzības biroja stāvvietas tiks pārceltas uz stāvvietām Zirgu ielā pretī ēkai Meistaru ielā 10, pie Līvu laukuma. Tāpat no pirmdienas plkst. 20.00 līdz otrdienas plkst. 19.00 transportlīdzekļu apstāšanos un stāvēšanu liegs Stabu ielas posmā no ēkas Stabu ielā 54 (ieskaitot) līdz ēkai Stabu ielā 60 (neieskaitot).

Savukārt no pirmdienas plkst. 18.00 līdz otrdienas plkst. 23.00 transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas liegums būs spēkā Doma laukumā, pie ēkas Pils ielā 23, Pils ielas posmā no Miesnieku ielas līdz Doma laukumam un pie ēkas Doma laukumā 8.

Otrdien no plkst. 07.00 līdz plkst. 11.00 ierobežos un nepieciešamības gadījumā periodiski uz filmēšanas laiku līdz piecām minūtēm slēgs gājēju, velosipēdu un elektroskrejriteņu satiksmi Lāčplēša ielas posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Tērbatas ielai. Savukārt no plkst. 09.00 līdz plkst. 18.00 īslaicīgie pārvietošanās ierobežojumi būs spēkā Zirgu ielas posmā no Meistaru ielas līdz Doma laukumam.

Trešdien no plkst. 14.00 līdz 18.30 īslaicīgie pārvietošanās ierobežojumi būs spēkā Kleistu ielas posmā no Jaunajiem Bolderājas kapiem līdz Lielai ielai un Lielās ielas posmā no ēkas Lielā ielā 71 līdz Silikātu ielai. Savukārt no plkst. 21.30 līdz pat ceturtdienas, 30. janvāra, plkst. 07.30 – Daugavgrīvas ielas posmā no Baltās ielas līdz Podraga ielai, un Lidoņu ielas posmā no Baltās ielas līdz Daugavgrīvas ielai.

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji un iedzīvotāji aicināti filmēšanas norises laikā zemāk norādītajās vietās un laika periodos neveikt būvdarbus, ēku fasāžu remontdarbus un redzamās vietās nenovietot atkritumu konteinerus, kas varētu traucēt filmēšanas norisi.

No trešdienas, 29. janvāra, līdz otrdienai, 18. februārim, Daugavgrīvas ielas posmā no Riekstu ielas līdz Daugavgrīvas Nr. 99, Lidoņu ielas posmā no Daugavgrīvas ielas līdz Stūres ielai un Spilves lidostas piebraucamajā ceļā no Daugavgrīvas ielas līdz lidostai ēkai.

Par filmēšanas norisi ir atbildīga SIA “FILM ANGELS STUDIO”.

Iepriekš jau ziņots, ka no pērnā gada 15. decembra līdz šī gada 15. martam Latvijas filmu studija “Film Angels Studio” sadarbībā ar Korejas producentu kompāniju “Studio Flow” un Korejas galveno producējošo uzņēmumu “Filmmakers R&K” Latvijā filmē vērienīgu pilnmetrāžas asa sižeta filmu “HUMINT”. Filmas režisors Ryoo Seung-wan ir realizējis vairāk kā 15 projektus un viņa darbs ir atzīts arī starptautiskajā kino pasaulē.