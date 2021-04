Auto īpašnieks samaksā par stāvvietu, bet sodu saņem tāpat

Autovadītājs godprātīgi samaksā par autostāvvietu, taču sods jāmaksā tāpat. Kā to skaidro "Rīgas satiksme"?







Kāds auto īpašnieks Rīgā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā, novietojis automašīnu un samaksājis par autostāvvietu, taču tāpat saņēmis sodu, vēsta TV3 raidījums “Bez tabu”.

Trīs bērnu tēvs Kārlis no Ādažiem, kurš todien uz Rīgu bija atvedis savu atvasi pie zobārsta, raidījumam stāsta, ka atvēris aplikāciju ”Riga Card”, kurā rādīts, ka automašīna novietota C zona. Par to viņš arī samaksājis.

“Kad atnācu atpakaļ, saņemts pēcapmaksas paziņojums. Izrādās, – esmu apstājies B zonā, atveru telefon, un joprojām rādās C zona, nesaprotu, kāpēc tā!”

Viņaprāt, vaina meklējama aplikācijā, kura konkrētajā brīdī nestrādāja pareizi, tāpēc nesaprot, kādēļ programmas vainas dēļ jāsoda klients. Viņš vairākas reizes ar ekrānuzņēmumiem mēģinājis pierādīt, ka godprātīgi samaksājis, taču “Rīgas satiksme” paliek pie sava.

