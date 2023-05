Foto: REUTERS/SCANPIX Karš Ukrainā, frontes līnija Bahmutas pilsētā.

Bahmutas rajonā Ukrainas karavīri pārņēmuši taktisko iniciatīvu Ieteikt







Ukrainas karaspēks pretuzbrukuma operāciju gaitā Bahmutas rajonā pārņēmis taktisko iniciatīvu un guvis būtiskus taktiskos panākumus, teikts ASV Kara studiju institūta (ISW) ceturtdienas ziņojumā.

Attiecīgās Ukrainas karavīru operācijas ir turpinājums lokāliem pretuzbrukumiem, ko viņi īsteno jau vairākas dienas, tomēr tas nav jaunas vērienīgas operācijas sākums, norāda domnīcas analītiķi.

Vairāki Krievijas militārie blogeri vēsta, ka Ukrainas karavīri izlauzušies cauri Krievijas aizsardzības līnijām uz dienvidiem un dienvidrietumiem no Ivanivskes (sešus kilometrus uz rietumiem no Bahmutas) un uz ziemeļrietumiem no Kļiščijivkas (sešus kilometrus uz dienvidrietumiem no Bahmutas).

Militārie blogeri arī apgalvo, ka Krievijas karavīri atkāpušies no pozīcijām uz ziemeļiem no Sako i Vanceti (15 kilometrus uz ziemeļiem no Bahmutas) uz pozīcijām uz dienvidiem no šī ciema, bet Ukrainas karavīri ciemā vēl nav iegājuši, teikts ISW ziņojumā.

Domnīcas analītiķi arī atgādina, ka Krievijas algotņu grupējuma “Vagner” dibinātājs Jevgēņijs Prigožins apsūdzējis Krievijas karaspēku, ka tas pametis 570 metru posmu uz ziemeļiem no Bahmutas.

Prigožina paziņojumi atbilst Ukrainas aizsardzības ministra vietnieces Hannas Maļaras teiktajam par to, ka Ukrainas karaspēks uz ziemeļiem no Bahmutas pavirzījies par 500 metriem, bet uz dienvidiem – par 1000 metriem, norāda ISW analītiķi.