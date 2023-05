Dzelzceļš Krimā. Foto. REUTERS/Yannis Behrakis

Krimā saspridzināts dzelzceļš; no sliedēm noskrējis kravas vilciens Ieteikt







Krievijas okupētajā Krimā Simferopoles apgabalā netālu no Čisteņkes ciema ceturtdienas rītā saspridzinātas dzelzceļa sliedes un tā rezultātā no sliedēm noskrējis vilciens ar labību, vēsta Krievijas mediji.

Atbilstoši provizoriskajai informācijai no sliedēm noskrējuši astoņi vagoni, pieci no tiem apgāzušies. To, ka vilciens noskrējis no sliedēm, apstiprinājis okupantu vietvaldis Sergejs Aksjonovs.

Pēc viņa teiktā cietušo nav. Par notikušā iemesliem Aksjonovs nav izteicies. Šobrīd vilcienu satiksme apturēta, un sliedes pārbauda sapieri.

6.maijā tika ziņots par diviem sprādzieniem Krasnohvardijskē Krimas vidienē.

Krievu okupanti uzstāda papildu novērošanas kameras Krimā, lai atklātu partizānus

Krievijas okupācijas spēki Krimas pussalā uzstāda papildu novērošanas kameras, lai atklātu partizānus, paziņoja Ukrainas Nacionālās pretošanās centrs.

“Ukraiņu pagrīdes Krimā ievērībai: kļuvis zināms, ka ienaidnieks sācis uzstādīt novērošanas kameras gar dzelzceļu, lai pretotos diversijām. Tā ir reakcija uz vietējo partizānu, īpaši no kustības “Ateš”, veiksmīgām darbībām,” teikts centra paziņojumā.

“Februāra beigās nezināmi varoņi uzspridzināja [sliežu] ceļus Bahčisarajas rajonā, un tā rezultātā kustība pa ceļu tika pārtraukta. Okupanti sākumā noklusēja šo notikumu, bet pēc tam mēģināja izskaidrot bojājumus ar to, ka tur esot “gājis vezumu zirgs”,” atzīmēja Nacionālās pretošanās centrs.

Centrs piebilda, ka okupanti ir pastiprinājuši “nelojālo iedzīvotāju” pārbaudes, un aicināja “tīrīt telefonus un būt piesardzīgiem”.