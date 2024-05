Baiba Braže forumā LĪDERE 2024

Braže iedvesmo sievietes būt stiprām: "Man dzīvē ir bijušas situācijas, kad uz mani bļauj augstas amatpersonas"







“Jūs esat Latvija, jūs esat drošība, jūs esat kopība. Tas vienums, kurā mēs visi esam, ir daļa no mūsu drošības,” tieši tik iedvesmojoši un spēcīgi nesen notikušajā forumā LĪDERE sievietes uzrunāja Latvijas Republikas ārlietu ministre Baiba Braže, iedvesmojot nebaidīties, bet sajust savu kā sievietes spēku.

“Visi kopā mēs esam liels spēks. Spēks, kas ir izturība. Spēks, kas ir pārliecība par sevi.”

Pārliecība par sevi un savām spējām pašai ministrei nākusi no bērnības – caur sportu, kad ar sevi bija jātiek galā pašai. Caur grūtībām, ejot uz panākumiem, iegūstot pārliecību par savu varēšanu un spējām.

Šāds spēks un pārliecība, esot kopā ar citiem, ir daudz spēcīgāks, kā jebkurš spēks, kas no ārpuses mēģina ietekmēt.

“Jā, man dzīvē ir bijušas situācijas, kad uz mani bļauj augstas amatpersonas, jo es esmu atļāvusies darīt tā, kā saka mana pārliecība.

Bet arī ar to var tikt galā. Atgūt savu pašcieņu zinot, ka es esmu stiprāka par to, ko man kāds no ārpuses var pateikt,” savu pārliecību pauž Baiba Braže.

Kara kontekstā ministre norāda, ka mēs katrs un visi kopā esam kas vairāk, kā tas viens, kas mūsu spēku cenšas ierobežot. Un, iespējams, šis mūsu visu kopīgais spēks ārējo ienaidnieku patiešām biedē.

Ārlietu ministre pauž, ka tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, ir daļa no Krievijas pasaules uzskata, kuru tā nekautrēsies realizēt arī citur. Mēs zinām savu spēku:

“Šis spēks NATO ietvaros nav tikai militārs. Tas nav abstrakts. Tas ir ļoti konkrēts. Tā ir mūsu vienotība un pārliecība, ka mēs gribam dzīvot brīvā un demokrātiskā valstī, ka mēs gribam būt tas taurenis, kas lido.

Lai to izdarītu vairākus gadus mēs vēl atslābt nevarēsim.”

Baiba Braže Krieviju raksturo, kā tādu, kas pa vienam atlasa vājākos: “Viņi neies pret stiprajiem.”

Tas, ko Krievija cenšas panākt, ir sašķelt, vājināt sabiedrību, ietekmēt līderus, graut ekonomiku:

“Kratīt to visu, kamēr kāds ābols varbūt arī nobirst, ko tad var savākt.”

Ministre uzsver, ka tuvākajos gados mēs nedrīkstam būt vāji. Tas neattiecas tikai uz militārām spējām, tas attiecas uz visu sabiedrību.

“Es iestājos Zemessardzē. Tas bija sens plāns, kas, dzīvojot ārzemēs, nebija iespējams. Tas ir svarīgi man pašai, jo reizēm savu spēku gribās pārbaudīt. Es zinu, ka esmu spēcīga un stipra,” saka ministre.

Tajā pašā laikā viņa atzīst, ka tas būs arī nopietns izaicinājums pašai personīgi: “Es zinu, ka tas būs šoks, jo es iestājos, kā ierindnieks, kā vienkāršs kareivis. Es apsolīju respektēt militāro komandieru pavēles bez diskusijām, kas man nebūs viegli.”

Viņasprāt, tā ir iespēja pārbaudīt savu spēku, kas gan nebūšot viegli, taču ir ļoti svarīgi.

“NATO svars un spēks ir vienotībā. 32 dalībvalstis ir saistītas ar solījumu viena otru aizstāvēt. Tas ir spēks, no kā baidās Krievija,” parādoties kādam draudam jebkurai NATO dalībvalstij, NATO augstākajam militārajam komandierim Kristoferam Kavoli ir tiesības rīkoties, negaidot valstu lēmumu.

Ārlietu ministre uzsver, ka nepatraukti un nemitīgi drošības situācija tiek uzraudzīta un analizēta uz zemes, gaisā un jūrā.

“Tie ir cilvēki, kas zina un spēj mūs aizstāvēt, bet viņi to nedarīs, ja mēs paši neiestāsimies par sevi,” tāpēc katram no mums ir sava loma valsts aizstāvēšanā.

Ir jāapzinās, ka krievu propaganda ir pirmā frontes līnija, kurā Latvijas sabiedrību cenšas iespaidot. Ir jābūt uzmanīgiem ar visām kiberlietām. Kā arī ir ļoti būtiski runāt ar bērniem un izglītot viņus.

“Ikviena no jums caur savu finansiālo drošību, caur savu ģimenes drošību, caur pašcieņu un spēku, kas mūsos ir daļa no visa NATO un daļa no visas NATO drošības,” tāpēc ministre pauž bažas, ka 43% Latvijas sieviešu uzskata, ka gadījumā, ja būtu lieli izdevumi, tad bez aizdevuma nebūtu iespējams ar tiem tikt galā.

Baiba Braže atgādina, cik būtiski ir sievietēm domāt par finansiālo drošību, vecumdienām un bērnu finanšu pratību. Tā ir mūsu atbildība.

“Mēs gribam būt drošībā. Mēs gribam būt bagāti. Mēs esam tas spēks!” Braže uzsver sieviešu spēcīgo lomu šo spēku iedot visai sabiedrībai.

“Turiet katra no jums savu individuālo, savu iekšējo spēku un vienumu neskartu,” piekodina Baiba Braže.

“Un nebaidieties, ja kāds uz jums grib bļaut. Tas ir viņa vājums. Tas nozīmē, ka jūsu spēks to cilvēku ir nobiedējis. Un tā nav jūsu problēma! Turiet sevi veselu, vienotu un stipru. Un arī Latvija būs stipra!”

