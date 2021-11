Barča: Satraucoši, ka bērni un mazbērni atrunā seniorus nevakcinēties Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

Latvijas Pensionāru federācijas vadītāja Aija Barča saskārusies ar dažādām situācijām, kas acīmredzami kavē vecākā gadagājuma cilvēku vakcināciju pret Covid-19.

Kā pirmo no problēmām TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” A. Barča norāda to, ka ir seniori, kuriem nav ģimenes ārsta.

“Mums varētu būt grūti saprast, ka kādam nav piesaistīts ģimenes ārsts, bet diemžēl ikdienā saskaros ar to – cilvēkam nav piesaistīts ģimenes ārsts vai viņš par to pat nav interesējies. Un tad nav nemaz tik vienkārši atrast, kurš vēl ģimenes ārsts varētu savā praksē pierakstīt. Katrā gadījumā seniori ir cilvēki, kuriem var būt dažādas saslimšanas un tādēļ arī jautājumā par vakcināciju, pirmkārt, ir jābūt ģimenes ārstam. Pēc tam jau šīs prakses ļoti nopietni uzrunā seniorus,” pārliecināta Latvijas Pensionāru federācijas vadītāja.

Savukārt pašus ģimenes ārstus satraucot tas, ka ir situācijas, kad seniorus nevakcinēties cenšas pierunāt bērni un mazbērni, kas visnotaļ nevar labi beigties.

Tāpat seniorus vakcinēties kavējot lielā informācijas gūzma un viedokļu sadursmes medijos, kur vecāka gadagājuma cilvēki apmulstot.

“Mēs esam aicinājuši veselības ministru informāciju pasniegt pēc iespējas vienkāršāk un vieglā valodā,” norāda A. Barča.