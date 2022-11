Publicitates foto

Futbols. “Spēlēšana Eirokausos mums ir svarīga, dod iespēju atrādīties citviet” Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Viens no gada centrālajiem notikumiem Latvijas sportā – “RFS” futbolisti vakar “Skonto” stadionā pret Florences “Fiorentina” noslēdza UEFA Konferences līgas grupu turnīru (0:3). Ceturtā vieta kvartetā, bet debija – ļoti cienījama.

Zvaigznes sniedz autogrāfus

Pirmsspēles vakarā tika sarīkots ekskluzīvs pasākums – “Fiorentina” spēlētāji piedalījās kluba sponsoru pasākumā “OlyBet” sporta bārā. Bija solīta četru futbolistu ierašanās, uz īsu brīdi ieskrēja arī citi – piecas minūtes autogrāfi, fotografēšanās un zvaigznes caur blakus esošo kazino nozuda viesnīcas numuriņos. Klātesošie, tostarp vairāki desmiti itāļu, turpināja sarunas jautrā gaisotnē.

“Lielākajai daļai itāļu futbols ir svarīgs, arī es esmu liels futbola fans. Jaunībā spēlēju, taču ne augstā līmenī. Esmu Turīnas “Juventus” fans, un šim klubam nav draudzības ne ar vienu citu Itālijas komandu, īpaši Florenci, kur ļoti daudziem nepatīk “Juventus”. Taču Florence kā pilsēta man ļoti simpatizē un nekad neesmu jutis nepatiku pret “Fiorentinu”, tāpēc esmu laimīgs, ka viņi ir Rīgā,” “Latvijas Avīzei” sacīja Itālijas vēstnieks Latvijā Alesandro Monti.

Viņš skatoties katru “Juventus” maču, šī sezona komandai ir neveiksmīga – A sērijā šobrīd septītā vieta, UEFA Čempionu līgā sešās grupu turnīra spēlēs tikai viena uzvara un trīs punkti. “Kad deviņas sezonas pēc kārtas kļūsti par čempionu, izmanto savu veiksmes devu, par ko ir jāmaksā turpmākajos gados. Ir jāpriecājas, kad uzvari, un jāpieņem, kad rezultāti nav tik labi. Sezona nav nemaz tik slikta, mums ir cerības kvalificēties Čempionu līgai, tas ir galvenais mērķis,” norādīja Monti.

Itālijas futbola izlase otro reizi pēc kārtas nav kvalificējusies Pasaules kausam, kas Katarā sāksies jau pēc pāris nedēļām. “Tas ir sāpīgi, taču – pagājušajā gadā mēs uzvarējām Eiropas čempionātā. Atkal – dažreiz paveicas, dažreiz – ne. Futbols visur ir augstā līmenī, un tas spēli padara tikai interesantāku. Sports ir veselīgs, ja akceptējam zaudējumu, jo dzīvē zaudējumu ir daudz vairāk nekā uzvaru,” filozofiski sacīja Alesandro Monti. Kurš ir Itālijas visu laiku labākais spēlētājs? “No tiem, ko esmu redzējis, kā Turīnas fans teikšu – Alesandro del Pjēro,” pasmaidīja vēstnieks.

Viņš ir liels skriešanas cienītājs, noskrieti deviņi maratoni un ātrākais laiks – četras stundas: “Agrāk biju labākā formā, bet tagad trīs četras reizes nedēļā no rītiem eju skriet, Rīga tam ir fantastiska, daudz zaļu vietu, tīra. Man patīk skriet dažādās vietās, lai labāk iepazītu pilsētu, esmu šeit septiņus mēnešus.”

Atmiņas no 1982. gada

“Spēlēšana Eirokausos mums ir svarīga, dod iespēju atrādīties citās pilsētās un valstīs. Varam parādīt savu seju. Ne tikai Čempionu līga paver šo opciju. Visi trīs Eirokausu turnīri ir nozīmīgi,” “Fiorentinas” ģenerālmenedžeris Džo Baroni noliedza, ka Konferences līga, pēc ranga trešais UEFA klubu turnīrs, būtu nesvarīgs. “Lielisks pierādījums tam ir “Roma” starts Konferences līgā pagājušajā sezonā, izcīnīt titulu Eirokausos ir kas īpašs. Vai tā būtu Čempionu līga, vai Eiropas līga, vai Konferences līga, tie tik un tā ir Eirokausi.”

Iluzionists Enriko Pecolli nāk no Turīnas, dzīvojis netālu no lielā stadiona, tomēr futbols viņa sirdī īpaši nav iekritis: “Man ir daudz interešu – teātris, triki, cirks, mūzika, dejas. Futbols bija vienā no pēdējām vietām. Stadionā esmu bijis, šķiet, vienu reizi, kad bija pilsētas lielais derbijs – “Juventus” pret “Torino”, man bija ap 12 gadiem.”

Pecolli gan piebilda, ka fano par Itālijas izlasi, secinot, ka līdz nākamajam lielajam turnīram, Eiropas čempionātam, jāgaida divi gadi. “Sievai futbols vispār nepatīk, Latvijas draugus arī tas nesaista. Kad Itālija 2006. gadā uzvarēja Pasaules kausā, sēdēju viens pie televizora un skatījos,” viņš pasmējās. “No bērnības labi atceros, ka Itālija triumfēja arī 1982. gadā, man bija 13 gadi, visa ģimene kopā skatījāmies – vecāki, trīs brāļi, vēl draugi, bija milzīgas emocijas. Brāļi arī nav lieli futbola fani, tētis bija ļoti labs inženieris, bet viņa sapnis bija dziedāt operā, tāpēc mēs bieži apmeklējām operu, teātri.”

Nekārtības tribīnēs

Konferences līgu “RFS” atklāja septembra vidū ar sensacionālu neizšķirtu Florencē (1:1). Lai gan itālieši iekļūšanu izslēgšanas spēlēs bija nodrošinājuši jau pirms pēdējās kārtas grupu turnīrā, vaļības komanda nevar atļauties. Šosezon labu ritmu tā nav spējusi uzņemt, šobrīd A sērijā atrodas 13. vietā 20 komandu konkurencē.

“Skonto” stadionu pieskandināja ap 500 itāļu vienības fanu dziesmas. Abi galvenie treneri deva iespēju rezervistiem, “RFS” sākumsastāvā pat seši vietējie (Pāvels Šteinbors, Vitālijs Maksimenko, Elvis Stuglis, Kaspars Dubra, Artūrs Zjuzins, Deniss Rakels), Dubram gan spēle ar savainojumu beidzās jau pirmajā minūtē. Aizsargam, kurš šosezon spēlējis ļoti maz, nudien melns posms, pagājušajā nedēļā apglabāja tēvu… Spēles pirmā daļa aizritēja ar nospiedošu viesu pārsvaru, mājiniekiem bumbu prom no sava soda laukuma izdevās nogādāt vien ar tālajām piespēlēm. Pirmajos vārtos neveiksmīgi nospēlēja Pāvels Šteinbors. Ilgi uz tablo saglabājās 0:1, pirmā puslaika izskaņā Andrejs Iličs trāpīja pa pārliktni un atlikušajās minūtēs līdz pārtraukumam “Fiorentina” pamanījās panākt nomācošu trīs vārtu pārsvaru.

Otrajā puslaikā viesi samazināja apgriezienus un rīdzinieki izlīdzināja spēli, bija trīs, četras labas iespējas, bīstami sita Žiga Lipuščeks un Iličs, pēc standartsituācijas Jovans Vlalukins guva vārtus, taču no aizmugures stāvokļa. “RFS” fanu tribīnē nelielas nekārtības, iesaistoties drošībniekiem, pēc beigām trako arī viesi. Un Rīgas skaistais ceļojums Eiropā beidzies. No A grupas cīņu par kausu turpinās “Fiorentina” un Turcijas “Basaksehir”.

Rezultāti. FUTBOLS

UEFA KONFERENCES LĪGA

A grupa

* “RFS” – “Fiorentina” 0:3 (0:3), Barāks (7.), Kabrals (45.), Saponara (45.+2).

* “Basaksehir” – “Hearts” 3:1 (2:0).

Pēc 6 spēlēm.

1. “Basaksehir” 4-1-1 14:3 13

2. “Fiorentina” 4-1-1 14:6 13

3. “Hearts” 2-0-4 6:16 6

4. “RFS” 0-2-4 2:11 2

* komanda, uzvaras-neizšķirti-zaudējumi, vārtu bilance, punkti